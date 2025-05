Piosenki śpiewane przez Elżbietę Dmoch takie jak "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Windą do nieba" nuciła kiedyś cała Polska. Wokalistka zespołu 2 plus 1 miała talent, sławę, była zjawiskowo piękna i podziwiana przez tłumy. Po rozwodzie z Januszem Krukiem, który był współzałożycielem zespołu, zakończyła estradową karierę i przestała udzielać się publicznie. Niedawno do sieci trafiło nagranie z wokalistką. To wyjątkowy materiał, bo od ponad dwóch dekad nie pokazywała się fanom.

Elżbieta Dmoch po ponad dwóch dekadach pokazała się przed kamerą. "Zapraszam na koncert"

Nagranie, które niedawno trafiło do sieci, to prawdziwa gratka dla wiernych fanów twórczości Elżbiety Dmoch. Na kanale "Fani zespołu 2 plus 1" na kanale YouTube pojawił się materiał, na którym wokalistka nagrała zaproszenie na koncert poświęcony twórczości zespołu. Wydarzenie zaplanowano na 1 czerwca o godzinie 20. Odbędzie się w Ostródzie. Materiał bardzo poruszył fanów Elżbiety Dmoch, bo artystka pokazała się przed kamerą pierwszy raz od lat. "To pierwsza od 23 lat okazja, by móc zobaczyć i usłyszeć Elżbietę - co prawda zaledwie przez kilka sekund, ale dla wszystkich fanów i sympatyków, którzy długo czekali na znak od swojej ulubienicy, jest to prawdziwa niespodzianka. Warto więc było czekać" - czytamy w opisie.

Zapraszam serdecznie państwa na koncert moich piosenek i piosenek 2 plus 1. Serdecznie pozdrawiam!

- powiedziała Elżbieta Dmoch.

Na koncercie "Muzyczni Spadkobiercy: Dwa Plus Jeden – Wyspa Dzieci" pojawi się wiele gwiazd

W sekcji komentarzy odezwali się podekscytowani fani Elżbiety Dmoch. "Na pewno będziemy oglądać, pozdrawiamy", "Jak miło widzieć i słyszeć panią Elżbietę", "Pozdrawiam serdecznie pani Elu i dziękuję za zaproszenie. Pięknie pani wygląda" - czytamy.

Podczas koncertu "Muzyczni Spadkobiercy: Dwa Plus Jeden – Wyspa Dzieci", który odbędzie się 1 czerwca 2025 roku w Amfiteatrze w Ostródzie, pojawi się wiele gwiazd polskiej sceny muzycznej. "1 czerwca wystąpią dla was między innymi: Kayah, Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Anna Rusowicz, Ania Dąbrowska, Paweł Stasiak, Halina Mlynkova, Andrzej Rybinski, Maja Golec, Natalia Sikora, Joanna Dark, Sw@da & Niczos, Szalone Małolaty z Elbląga. Wydarzenie poprowadzą Maria Szabłowska i Marek Dutkiewicz" - czytamy w opisie wydarzenia.