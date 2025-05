Agata Rubik należy do tych celebrytek, które regularnie relacjonują swoje codzienne życie w mediach społecznościowych. W 2023 roku modelka wraz z rodziną przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych i zamieszkała na słonecznej Florydzie. Żona Piotra Rubika na bieżąco relacjonowała każdy etap przeprowadzki za ocean. Agata Rubik utrzymuje także regularny kontakt z fanami. Ostatnio zorganizowała sesję Q&A na Instagramie, podczas której spytano ją o to, czy ma przy sobie bliską i zaufaną przyjaciółkę. Zobaczcie, jak odpowiedziała.

Agata Rubik wyjawiła, czy ma w życiu przyjaciółkę, na którą zawsze może liczyć

Agata Rubik od czasu przeprowadzki do USA często pokazuje się z celebrytkami polskiego pochodzenia, które także zdecydowały się na życie za oceanem. Kiedy jeszcze mieszkała w Polsce, stale na jej relacjach przewijała się m.in. Zofia Zborowska, ale kontakt pań nagle ustał. Mało tego, aktorka podkreśliła, że Agata Rubik nigdy nie była i nie będzie jej przyjaciółką. Jedna z fanek postanowiła ostatnio zgłębić ten temat. Zapytała celebrytkę, czy kiedykolwiek miała przy sobie bliską przyjaciółkę, na którą mogła liczyć "na dobre i na złe" i na której nigdy się nie zawiodła. Agata Rubik w odpowiedzi na to pytanie przesłała zdjęcie swojego męża. Zdjęcie udostępnione przez celebrytkę znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tak, tu siedzi

- podkreśliła.

Agata Rubik pokazała zdjęcie z najmłodszą córką. "Jedna piękniejsza od drugiej"

Agata Rubik doczekała się narodzin dwóch córek, które dziś są już nastolatkami. Starsza córka Rubików Helena ma 15 lat, a młodsza Alicja 11. Zdjęcia nastolatek bardzo często pojawiają się na ich profilach w mediach społecznościowych. Ostatnio celebrytka udostępniła kadr z młodszą córką, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów. "Me & mini me" ("Ja i mała ja" - z ang.) - napisała w opisie. W sekcji komentarzy od razu posypały się komplementy. "Ślicznotki! Buziaki dla was!", "Ala to zdecydowanie twoja oryginalna kopia", "Piękne obydwie, jedna piękniejsza od drugiej, pytanie teraz, która? Nie da się tego ocenić", "Jak siostry. Pozdrowienia dla was" - czytamy. Zdjęcie możecie zobaczyć tutaj: Rubik pochwaliła się zdjęciami z córką. Internauci nie mogli się powstrzymać. "Modelka"