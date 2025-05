Informacja o śmierci Michała Orzechowskiego, którego większość znała pod scenicznym pseudonimem DJ Hazel, pojawiła się w mediach 7 maja. O sprawie poinformował bydgoski oddział telewizji TVP. Ciało producenta zostało znalezione w jego samochodzie zaparkowanym niedaleko jeziora w miejscowości Skępe. Orzechowski miał 44 lata. W poście na Instagramie pożegnała go wieloletnia partnerka. To o nim napisała.

DJ Hazel odszedł. W poruszających słowach pożegnała go ukochana

Zofia od kilku lat związana była z muzykiem. Para zaręczyła się w 2024 roku - był to niezwykle romantyczny moment. Wszystko miało miejsce na plaży w Kołobrzegu. Na opublikowanym przez zakochanych zdjęciu mogliśmy zobaczyć samolot, który ciągnął napis: "Wyjdziesz za mnie?". Szczęśliwe życie przerwała śmierć DJ-a. Partnerka muzyka opublikowała na Instagramie post, upamiętniając go. "Muzyka nas połączyła. Mój kochany przyjaciel, narzeczony, partner i nasz domowy bohater. Nikt i nic nie jest i nie będzie w stanie zastąpić nam ciebie - fanom zaj*******o DJ-a, naszym dzieciom tatusia i wujka, wspaniałego przyjaciela i przede wszystkim mojego ukochanego narzeczonego" - przekazała Zofia.

"W jednej sekundzie sprawiłeś, że moje serce zaczęło mocniej bić. Po latach w sekundę zostało roztrzaskane na miliony kawałków, których się już nie da poskładać. Ja się z Tobą misiaczku mój kochany nie żegnam, Ty po prostu na mnie czekaj. Kocham Cię całym potrzaskanym sercem! Spójrz z góry na moje cierpienie, bądź moim Aniołem Stróżem. Jak mam sobie poradzić bez Ciebie, no jak?" - dopytywała rozpaczliwie ukochana DJ Hazela.

Magdalena Narożna pożegnała DJ Hazela. Nie kryła smutku

Wokalistka zespołu "Piękni i młodzi" opublikowała post na Instagramie, w którym we wzruszających słowach pożegnała znanego DJ-a. "Michał… Przyjacielu. Nie jestem w stanie w to uwierzyć... nie jestem w stanie nic napisać, bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego Cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie" - napisała gwiazda. Post umieściła, dodając czarno-białe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją z Orzechowskim podczas jednego z plenerowych koncertów.