Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło od lat tworzą zgrane małżeństwo. W ich relacji pojawiały się gorsze momenty i problemy finansowe. "Kombinowałem, jak tu się wysoko ubezpieczyć i ewentualnie zabezpieczyć rodzinę. Traktowałem to biznesowo. Straciłem płynność finansową... W moim życiu zawodowym były takie chwile, że trudno było utrzymać dom z pracy, a ponieważ miałem to nieszczęście, że nie miałem innego zawodu poza aktorstwem, to byłem skazany na aktorstwo, którego nie mogłem uprawiać" - mówił Pręgowski w rozmowie z "Super Expressem". Aktorzy mają już za sobą trudne chwile i pochwalili się pięknym domem.

Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło pokazali dom. "Żyjemy naturalnie"

W 2024 roku Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło wystąpili w programie "Pytanie na śniadanie". Aktorzy opowiedzieli o przeprowadzce z wielkiego miasta. Obecnie mieszkają w małej miejscowości pod Lipnem, gdzie mają duży dom z ogrodem, w którym bardzo lubią spędzać czas. Zakochani doceniają bliskość natury i spacerują boso po trawie. - Żyjemy naturalnie, otoczeni zwierzętami, własnymi i dzikimi. W sąsiedztwie żyją tu bowiem łosie, sarenki, borsuki, żmije - opowiadali w programie. Kadry z nieruchomości aktorów znajdziecie w naszej galerii.

Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło zostali dziadkami. Przekazali radosne wieści

8 maja aktorzy wrócili do programu "Pytanie na śniadanie", gdzie podzielili się informacją o tym, że zostali dziadkami. - Jesteśmy dziadkami. U nas na wsi mówi się tak, że Piotrek jest dziadkiem, a ja jestem żoną dziadka, ponieważ jest synek. Chłopiec ma 12 dni, a może 11. To jest naprawdę świeżynka. (...) Nazywa się Aleksander Lew Tołstoj - mówiła aktorka. Córka gwiazd "Rancza" rodziła w Grecji. Aktorzy nie mieli okazji zobaczyć wnuka na żywo. - Jesteśmy cały czas na telefonie. Ciągle nam przysyła zdjęcia, ponieważ ona w Polsce nie urodziła. To było za granicą — w Atenach. (...) Oni tam pojechali, ponieważ tam jest bardzo dobry szpital. I tak marzyła. Spotkała taką panią doktor, której zawierzyła swoje ciało i siebie - padło w programie.