Małgorzata Rozenek często stara się walczyć o swoje. W listopadzie 2023 roku mogliśmy ją zobaczyć na sejmowej mównicy, gdzie zabrała głos w sprawie in vitro i finansowania procedury przez państwo. Przypominamy, że gwiazda doczekała się trzech synów - każdy z nich przyszedł na świat dzięki tej metodzie. To nie jest koniec jej politycznego zaangażowania. 7 maja celebrytka opublikowała nagranie, poprzez które wyjawiła, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt. O to walczy Rozenek.

Małgorzata Rozenek walczy o prawa zwierząt. Tego chce zakazać

Niedawno Rozenek zażartowała, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Nie oznacza to jednak, że polityka nie jest jej bliska. Gwiazda opublikowała nagranie, na którym możemy zobaczyć ją podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej ds. Ochrony Zwierząt. Celebrytka pojawiła się tam w długiej, czarnej sukni. Jak się sama wyjawiła, walczy o pewien zakaz. Rozenek uważa, że należy wprowadzić ograniczenie co do używania fajerwerek. "To ważny krok w stronę nowoczesnego i odpowiedzialnego prawa – takiego, które bierze pod uwagę nie tylko potrzeby ludzi, ale i realne cierpienie zwierząt" - stwierdziła we wpisie. "Nie chodzi o zakazy 'dla zasady', lecz o wyważenie interesów społecznych i ochronę tych, którzy sami nie mają głosu. Głośne wybuchy to nie chwilowa 'zabawa', a poważny problem dla tysięcy zwierząt – zarówno domowych, jak i dzikich" - zaznaczyła celebrytka.

Małgorzata Rozenek chce zakazać fajerwerek. To wytknęli jej internauci

Jak zwykle bywa, pod postem pojawiła się masa komentarzy ze strony internautów. Wielu nie było zadowolonych z zaangażowania Rozenek w tę sprawę. "Nie popieram, bo nie jest to ważne. Ważniejsze jest, że ponad połowę Polaków nie stać na własne mieszkanie oraz żyją od pierwszego do pierwszego", "Szkoda że do powodzian tak celebryci nie lgnęli, może to by coś pomogło", "Burze też wyłączycie? Zwierzęta też jej się boją, a jest to częstsze zjawisko niż fajerwerki raz/dwa razy w roku... Nie popieram. Każdy kto ma pupila wie jak się nim zająć w takiej sytuacji..." - grzmieli pod wpisem. Pojawiały się głosy wspierające gwiazdę i pochwalające jej zaangażowanie. "Jest pani cudowna, że wykorzystuje pani swoje pięć minut na tak istotne rzeczy jak dzieci z in vitro oraz zwierzęta", "Kochana jesteś ze troszczysz się o coś o co nikt się nie troszczy", "Pani Małgorzato, wspaniale" - twierdzili inni.