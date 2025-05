30 kwietnia media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka. "Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany tata, mąż, kucharz i człowiek, którego serce biło dla innych — w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" - czytaliśmy na jego instagramowym profilu. O trudnej relacji kucharza z ojcem przeczytacie tutaj, a my wspominamy wywiad z mamą Jakubiaka.

Tomasz Jakubiak zaskoczył mamę wyborem zawodu. "Przeżyła szok"

Grażyna Jakubiak emocjonalnie zareagowała na to, że jej syn chce zostać kucharzem. "Gdy powiedziałem jej, co chcę w życiu robić, przeżyła szok: 'Przekazałam ci tyle wiedzy, tyle zainwestowałam w twoje wykształcenie, naukę języków, najlepsze szkoły, a ty teraz mi mówisz, że kładziesz to wszystko na szali i będziesz garkotłukiem?!" - wspominał Tomasz Jakubiak w wywiadzie dla "Vivy!". Z biegiem czasu kobieta przyznała się do błędu i zrozumiała wybór syna. - Miałam marzenie, żeby Tomek poszedł w moje ślady i został ekonomistą. Potem wybrał dalszą drogę, tak jak ja wybrałam handel. (...) Potem zrozumiałam swój błąd i przestrzegam wszystkich rodziców absolutnie: trzeba wierzyć w marzenia dziecka, bo inaczej to nie ma sensu - tłumaczyła w programie "Kulisy sławy" w 2023 roku. Mama kucharza wystąpiła nawet w formacie "Jakubiak rodzinnie", gdzie apelowała do rodziców o wsparcie dla dzieci.

Daria Ładocha pożegnała Tomasza Jakubiaka. Słowa chwytają za serce

Daria Ładocha i Tomasz Jakubiak byli przyjaciółmi. Po śmierci kucharza prezenterka opublikowała na InstaStories nagranie, które poruszyło wiele osób. - Po prostu nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą i wierzyłam w ten cud do samego końca. Wiem, że Tomek byłby na mnie wściekły, że rozpaczam, ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem. Sześć lat temu w majówkę pomagał mi pożegnać mojego ojca, a potem, sześć lat później, życie tak się potoczyło - mówiła.