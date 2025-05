Wzruszające pożegnanie DJ-a Hazela. Magdalena Narożna straciła przyjaciela

7 maja smutna wiadomość o śmierci DJ-a Hazela wstrząsnęła polskim środowiskiem muzycznym i klubowym. Michał Orzechowski, bo tak naprawdę nazywał się muzyk, był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci sceny elektronicznej w Polsce. Wśród wielu osób, które w poruszających słowach pożegnały go w sieci, znalazła się również Magdalena Narożna.

Magdalena Narożna dodała poruszający wpis. Pożegnała DJ-a Hazela

Na instagramowym profilu Magdalena Narożna zamieściła emocjonalny wpis. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi podzieliła się w nim swoją reakcją na wiadomość o śmierci Michała Orzechowskiego. Piosenkarka nie ukrywała ogromnego smutku i wzruszenia, jakie towarzyszyły jej w chwili, gdy dowiedziała się o odejściu przyjaciela. W poruszającym poście gwiazda wyraziła żal, który jej aktualnie towarzyszy. "Michał… Przyjacielu. Nie jestem w stanie w to uwierzyć... nie jestem w stanie nic napisać, bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego Cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie" - napisała Narożna, przy okazji dołączając do swojego wpisu czarno-białe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją z Orzechowskim uśmiechniętych podczas jednego z plenerowych koncertów.

Kim był DJ Hazel? Miał na koncie wiele sukcesów

DJ Hazel rozpoczął swoją karierę muzyczną w 1998 roku, kiedy to zaczął miksować utwory. Szybko zyskał uznanie zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jednym z jego największych sukcesów było zdobycie tytułu Wicemistrza Europy podczas prestiżowych zawodów DJ-skich w Niemczech. Popularność przyniosły mu m.in. energetyczne utwory "Legendy o żółtym serze" czy "Weź pigułkę", które ugruntowały jego pozycję jako jednej z ikon polskiej sceny klubowej. Michał Orzechowski przez lata zapełniał kluby i festiwale, przyciągając rzesze fanów swoim unikalnym brzmieniem i sceniczną charyzmą. Miał również wystąpić podczas tegorocznych Juwenaliów Akademii Piotrkowskiej, gdzie był zapowiadany jako jedna z głównych gwiazd imprezy - koncert miał się odbyć 16 maja. DJ Hazel wraz ze swoimi licznymi sukcesami na stałe zapisał się w historii polskiej sceny elektronicznej.