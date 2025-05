7 maja para prezydencka złożyła oficjalną wizytę w stolicy Bułgarii, Sofii. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka Agata Kornhauser-Duda zostali powitani przez prezydenta Rumena Radewa i jego żonę na placu Św. Aleksandra Newskiego. Jak tym razem wypadła pierwsza dama? Stylista fryzur i redaktor modowy Michał Musiał wziął pod lupę jej stylizację.

Agata Duda zaliczyła modową wpadkę? Stylista wyliczył błędy. "Wszystko jest zbyt sztywne"

Zdjęcia pary prezydenckiej z wizyty w Bułgarii pojawiły się na oficjalnej stronie rządowej. Na kilku z nich można zobaczyć, jaką stylizację na tę okazję wybrała pierwsza dama. Tym razem żona Andrzeja Dudy postawiła na fason, który spotkał się ze zdecydowaną krytyką stylisty. Co więcej, Musiał zaznaczył, że nie jest to pierwszy raz, kiedy 53-latka popełnia ten błąd. "Agata Duda po raz kolejny postawiła na garsonkę, w której nie wyglądała dobrze. Fason jest bardzo staromodny i zupełnie niezgodny z tym, co obecnie nosimy" - ocenił stylista. Dopatrzył się nawet lepszego rozwiązania i zaproponował pierwszej damie na przyszłość. "Taliowany żakiet zdecydowanie lepiej wyglądałby z szerokimi, dotykającymi ziemi spodniami" - przyznał. Niestety, według Musiała fryzura także nie należała do udanych. "Brakuje tu powiewu świeżości i naturalności. Wszystko jest zbyt sztywne" - podsumował.

Okazało się, że na tle Agaty Kornhauser-Dudy, u której stylista zmuszony był wyliczać modowe wpadki, Andrzej Duda wypadł lepiej. "Prezydent prezentuje się zdecydowanie lepiej niż jego małżonka. Garnitur to czysta klasyka - trudno się do czegokolwiek przyczepić. Uwagę zwracają natomiast okulary w masywnych oprawkach. Niewielki akcent, a całkowicie odmienił wizerunek wciąż urzędującego prezydenta" - ocenił. Zdjęcia stylizacji prezydenckiej pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agata Kornhauser-Duda skończyła 53 lata. Postawiła na metamorfozę

2 kwietnia Agata Kornhauser-Duda skończyła 53 lata. Pierwsza dama tuż przed swoimi ostatnimi urodzinami w Pałacu Prezydenckim przeszła kolejną metamorfozę. Zmieniła fryzurę na krótkiego boba z grzywką zaczesaną na bok. Jednakże wciąż pozostała wierna swojemu kolorowi blond. W jej szafie zagościły też modne spodnie z szeroką nogawką. Postawiła też na color blocking, a nawet odważne fantazyjne wzory. Jesteście fanami jej stylu?