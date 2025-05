Mikołaj Roznerski uchodzi za jednego z najpopularniejszych polskich aktorów. Można go oglądać również w serialu "M jak miłość", gdzie wciela się w postać Marcina Chodakowskiego. Jak się okazało, niebawem sprawdzi się w nowej roli. W TVN poprowadzi program "The Floor" - holenderski format teleturnieju, który dotychczasowo przyciągnął zainteresowanie widzów już w 20 krajach. Gdy tylko może, ucieka z dużego miasta do drewnianego domu zlokalizowanego w lesie. Tak się w nim urządził. Już sam widok robi wrażenie.

Mikołaj Roznerski ma dom pośród lasu. Tak się urządził

Mikołaj Roznerski odnalazł swoje miejsce na ziemi. Aktor jakiś czas temu pochwalił się tym, że kupił działkę pod miastem z zamiarem postawienia na niej drewnianego domu. Na Instagramie co jakiś czas informował o pracach. Nie krył szczęścia, gdy udało mu się zakończyć budowę.

Dom jest już gotowy i teraz po prostu własnymi 'ręcami', że tak powiem, w cudzysłowie mówię 'ręcami' oczywiście, wykonuję te różne rzeczy. Mam jeszcze taką pomoc architekta, który ustawia mu wizualnie, ale meble do skręcenia, ogród do robienia, to zostawiam dla siebie, bo to będzie czysta przyjemność, żeby to zrobić

- ekscytował się w wywiadzie dla wp.pl.

Aktor postawił niewielkich rozmiarów, ale piętrowy budynek z poddaszem i tarasem, z którego może podziwiać widok na leśny krajobraz. Zdecydował się na dużych rozmiarów okna, które wpuszczają do pomieszczenia dużo naturalnego światła. W środku dom został funkcjonalnie urządzony, nie zabrakło klimatycznego pieca w salonie, kuchni z aneksem, przestrzeni na jadalnię i oczywiście pokoju dla syna Roznerskiego z małą garderobą w zabudowie.

Roznerski wybudował dom w lesie. Widok z łazienki robi wrażenie

Jak podkreślił sam Roznerski, w całym domu jest klimatyzacja. Uwagę zwraca również pastelowa łazienka z widokiem na las. Aktor świetnie się czuje na łonie natury, gdzie w ciszy może się zrelaksować. "Kocham naturę. Życie wtedy jest takie prostsze" - pisał na Instagramie. Więcej zdjęć domu Roznerskiego znajdziecie w naszej galerii na górze strony.