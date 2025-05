28 kwietnia wyemitowano odcinek podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym wystąpiła Julia Wieniawa. Podczas rozmowy aktorka pochwaliła się zakupem nowej nieruchomości w wyjątkowym miejscu. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - mówiła Julia Wieniawa. Aktorka zamieściła w sieci film z nowego gniazdka.

Julia Wieniawa pochwaliła się domem. Widok z okna zrobił wrażenie na internautach

Julia Wieniawa opublikowała na swoim profilu na TikToku nagranie, na którym tańczyła do utworu "Sobą Tak". Film powstał w jej nowym domu, który znajduje się z dala od zgiełku miasta. Na kadrach widać, że wnętrze nieruchomości jest utrzymane w jasnych kolorach. W gniazdku Wieniawy nie zabrakło wielkiej kanapy, stołu o oryginalnym kształcie oraz roślin. Największą uwagę internautów przykuły jednak wielkie okna z pięknym widokiem na las. Ruszyli z komentarzami pod nagraniem. "Piękny salon, a widoki za oknem - bajka", "Ten widok zza okna jesienią i ulewny deszcz... Zaproś mnie na kawę jesienią", "Jaki uspokajający widok z okna. Wow", "O matko, taki widok za oknem. Marzenie", "Wspaniale to wygląda" - czytamy. Zdjęcia z nowego domu Julii Wieniawy znajdziecie w naszej galerii.

Julia Wieniawa nie zwalnia tempa. Chciała zagrać w "Lalce"

Julia Wieniawa wyjawiła, że ma możliwość nagrywania piosenek w nowym domu. Nie oznacza to jednak, że rezygnuje z kariery aktorskiej. Okazuje się, że chciała zagrać Izabelę Łęcką w nowej wersji "Lalki". Co usłyszała? - Zdobyłam kontakt do producenta, umówiłam się z nim i z moją mamą. Powiedział: 'Wiem, po co przyszłyście, ale od półtora roku mamy już Łęcką obsadzoną'. Nie miałam szans, ale bardzo gratuluję Kamili i myślę, że zrobi to dobrze, bo jest bardzo zdolną dziewczyną - opowiadała Julia Wieniawa w podcaście "WojewódzkiKędzierski". Przypomnijmy, że rolę tę dostała Kamila Urzędowska.