Ostatnio w mediach po raz kolejny pojawiły się niepokojące doniesienia o rzekomym konflikcie w domu Beckhamów. Chodzi o związek Romea z Kim Turnbull. Jak donosi portal TMZ, Brooklyn w przeszłości spotykał się z obecną partnerką swojego brata. Ostatnio David Beckham zorganizował huczną imprezę z okazji 50. urodzin, na której zabrało jego syna Brooklyna i jego ukochanej Nicoli Peltz. Jak donosiły media to właśnie przez rodzinny konflikt. Więcej o szczegółach możecie przeczytać tutaj. Brooklyn miał poprosić ojca o spotkanie przed oficjalnym przyjęciem, ale mu odmówiono. Jak donosi TMZ, syn byłego piłkarza miał to odebrać jako jasne obranie jednej ze stron konfliktu. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w rodzinie miała się w najbliższym czasie poprawić.

Victoria i David Beckhamowie nie chcą pogodzić się z synem? Para jest załamana

Jak donoszą zagraniczne media, mówi się, że to żona Brooklyna Beckhama Nicola ma zwyczaj wszczynania kłótni przed ważnymi uroczystościami rodzinnymi. Jego brat ma być wściekły, że nagle cała wina zrzucana jest na jego nową partnerkę Kim. Informator magazynu "Mirror" przekazał, że Peltz ma rzekomo nakłaniać Brooklyna do tego, aby spróbował pogodzić się z rodziną i para jest załamana zachowaniem Davida i Victorii, którzy rzekomo nie wykazują żadnej inicjatywy, aby naprawić tę sytuację.

Oboje są załamani. Nie chcą uwierzyć, że Victoria i David odmówili z nimi spotkania, kiedy przylecieli do Londynu specjalnie po to, aby naprawić rodzinne relacje.

"Para ma być zszokowana tym, że Victoria i David nie chcą znaleźć rozwiązania tej sytuacji, które sprawdzi się dla wszystkie zaangażowane w niego osoby" - czytamy na łamach portalu.

David Beckham zorganizował z synami urodzinową wyprawę. Zabrakło Brooklyna

David Beckham wykonał ostatnio ważny gest w kierunku syna, który sugeruje, że ma pokojowe intencje. Piłkarz opublikował na Instagramie serię zdjęć ze wspólnego wypadu na ryby z dwójką młodszych synów. Przy okazji były sportowiec wykorzystał też okazję, aby wspomnieć o najstarszym potomku. W opisie serii opublikowanych zdjęć najpierw poinformował, z czym związana była cała wycieczka. "Sześć miesięcy temu zaplanowałem wycieczkę z moimi chłopcami i na początku ubiegłego tygodnia wybraliśmy się z okazji moich 50. urodzin na camping i ryby. Było tak fajnie" - czytamy w publikacji. Na końcu David zwrócił się do swojego najstarszego syna. "Brakowało cię, Brooklyn" - podkreślił.