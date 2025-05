Łukasz "Lotek" Lodkowski jest jednym z najpopularniejszych stand-uperów w kraju. Jego programy na YouTube, takie jak "Bang" i "W punkt", mogą pochwalić się wielomilionowymi wyświetleniami. Niewiele osób wie, że zanim rozpoczął karierę w stand-upie, przez sześć lat pracował w korporacji prawniczej. Jakiś czas temu zrobiło się o nim głośno. Stand-uper schudł 51 kilogramów. Lodkowski w wywiadzie nie ukrywał, że zmienił swoje nawyki żywieniowe i stawia na aktywny tryb życia. Oprócz tego zdecydował się całkowicie wyeliminować alkohol. Na zmianie wizerunku się nie skończyło. Lodkowski poinformował, że ma żonę. Podzielił się też romantycznymi zdjęciami.

Tego nikt się nie spodziewał. Łukasz Lodkowski wziął ślub. Są zdjęcia

Komik 2 lipca 2021 pochwalił się zaręczynami z Katarzyną Sobieską. "No to już jestem oficjalnie zajęty #shesaidyes" - pisał szczęśliwy na Facebooku. Stand-uper często wspomina o niej w swoich występach, ale niewiele osób wiedziało, że wraz z partnerką planują ślub. Prawie cztery lata później 40-letni Łukasz "Lotek" Lodkowski poinformował, że właśnie stanął na ślubnym kobiercu z ukochaną. Małżonkowie zdecydowali się na prywatną ceremonię. Pan młody zaprezentował się w niebieskim garniturze, do którego dobrał elegancką, szarą marynarkę i brązowy krawat. Żona stand-upera wystąpiła w prostej sukni z koronkową górą, którą dodatkowo zdobiły pióra. Dół kreacji, mimo iż minimalistyczny, prezentował się niezwykle szykownie.

Ja to jednak mam szczęście

- podpisał ślubne zdjęcia komik. Młodej parze szerokie uśmiechy nie schodziły z ust. Co wiadomo o jego żonie? Katarzyna jest wielką pasjonatką podróży i razem z "Lotkiem" odwiedziła wiele miejsc na świecie. W mediach nawiązywała do ukochanego, pisząc o nim: "Mój ulubiony człowiek na tym świecie".

"Lotek" wziął ślub. Fani zareagowali na weselne zdjęcia. "Co masz mieć lepiej niż inni"

W komentarzach posypały się humorystyczne życzenia od fanów i znajomych pary. "Super wyglądacie, Lotek tak schudłeś, że nawet garnitur z komunii idealnie leży", "No i gitara Lotek, co masz mieć lepiej niż inni", "Szkoda faceta, fajny był... taki zabawny", "A to Lociu do ślubu tak masę gubił, szacun i najlepszego na nowej drodze" - czytamy.