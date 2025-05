13 maja Justyna Steczkowska z piosenką "Gaja" zaprezentuje się w pierwszym półfinale Eurowizji. Wokalistka już 2 maja wyjechała do Bazylei, gdzie w tym roku organizowany jest konkurs, aby rozpocząć przygotowania. "Super Express" postanowił zapytać Magdę Gessler, co Steczkowska powinna jeść przed występem, aby jak najlepiej wypaść. - Nie karmiłabym jej przez pięć dni - stwierdziła restauratorka.

Magda Gessler zaleca Justynie Steczkowskiej głodówkę przed Eurowizją

Jak czytamy na łamach "Super Expressu", Magda Gessler zaleciła Justynie Steczkowskiej kilkudniowe głodzenie się, ponieważ "w czasie występu gwiazda musi mieć oczyszczony, nieobciążony trawieniem organizm". Prowadząca program "Kuchenne rewolucje" dodała także, że wokalistka "potrzebuje energii". - Ona dba o siebie, jest wysportowana, bardzo mądra. Jest świadoma samej siebie. Jej rodzina też ją bardzo wspiera. Ja uważam, że to jest jednostka godna dużego podziwu - dodała Gessler na temat tegorocznej reprezentantki Eurowizji.

Trudno stwierdzić, czy słowa Gessler o głodówce były osobliwym żartem, ale na wszelki wypadek uprzedzamy, że zdecydowanie nie jest to dobry pomysł. O ryzyku, jakie niesienie za sobą stosowanie głodówek, w rozmowie z weekend.gazeta.pl opowiadała dr Joanna Pieczyńska, specjalistka psychodietetyki, bromatolożka, czyli analityczka żywności i żywienia człowieka, z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Są badania, które pokazują, że już po trzech dniach stosowania u kobiet głodówki dochodzi do zaburzeń hormonalnych, szczególnie u tych bardzo szczupłych, które nie mają zapasów tkanki tłuszczowej - tłumaczyła. - Głodówka działa moczopędnie. Z moczem i potem wydalamy potas, magnez, sód - ich niedostatki mogą przyczyniać się do zaburzeń rytmu serca. (...) Podczas głodówki może też dojść do otłuszczenia wątroby, zaburzenia wydzielania enzymów wątrobowych, zaburzeń perystaltyki woreczka żółciowego i zastoju żółci - wymieniała. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

Eurowizja spowoduje zmiany w finale "Tańca z gwiazdami"

11 maja, czyli dwa dni przed pierwszym półfinałem Eurowizji, na Polsacie odbędzie się finał "Tańca z gwiazdami". Jak przekazał Polsat, w ostatnim odcinku show nie pojawi się taneczny partner Magdaleny Narożnej Piotr Musiałkowski. Okazuje się, że tancerz wyjechał do Bazylei wraz z ekipą Justyny Steczkowskiej i przygotowuje się do eurowizyjnego występu. Produkcja "Tańca z gwiazdami" poinformowała, że początkowo Musiałkowski miał stawić się w finale show, ale okazało się to jednak niemożliwe. Magdalena Narożna pojawi się na parkiecie programu, ale towarzyszyć jej będzie Michał Kassin. Przypomnijmy również, że drugi półfinał Eurowizji odbędzie się 15 maja, a finał - 17 maja.