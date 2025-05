Wakacje Nowickiego przybrały zaskakujący obrót. 'Przydzielono nam ochronę'

Łukasz Nowicki ma na głowie sporo zobowiązań zawodowych. Jest nie tylko prowadzącym "Postaw na milion", ale ponownie sprawdza się jako gospodarz programu "Pytanie na śniadanie", tworząc duet z Joanną Górską. Nowicki jest nie tylko prezenterem, ale również aktorem, który często występuje na deskach teatru. Pomimo wielu zajęć, udało mu się wyjechać na wakacje. Wybrał się do Algierii. We wpisie na Instagramie wyjawił, co go tam spotkało.

Łukasz Nowicki wybrał nietypowy kierunek na wypoczynek. To go spotkało w Algierii

Nowicki poinformował poprzez profil na Instagramie, że wybrał się na wycieczkę do Algierii. Wpisem z 25 kwietnia przekazał, że to wypad rowerowy. Nie zabrakło zdjęć zabytków, a także ujęć malowniczych krajobrazów oraz plaż. 5 maja prezenter z pewnością zaskoczył obserwatorów. Opublikował wpis, z którego wynika, że po zaledwie trzech dniach podróży przydzielono mu... ochronę! "Trzy dni podróżowaliśmy sami. Po tym okresie służby zorientowały się o naszej obecności w Algierii. Przydzielono nam ochronę - dla naszego bezpieczeństwa i zrobiło się zabawnie... a czasem smutno... a czasem irytująco... czasem sympatycznie... czasem smutno..." - stwierdził Nowicki. "Przemiła żandarmeria. To przecież nie jest wina tych chłopaków, zamykająca skrzyżowania, czasem blokująca ruch w miasteczkach" - dowiadujemy się z postu. "Dziwna ta Algieria... cudowna!!!" - podsumował aktor.

Łukasz Nowicki często relacjonuje podróże w sieci

Dziennikarz chętnie dzieli się z fanami kolejnymi podróżami w mediach społecznościowych. To nie jest jego pierwsza zagraniczna wycieczka. Celebryta kilkukrotnie relacjonował w sieci wypady kamperem. Jeszcze w kwietniu Nowicki przebywał z rodziną w Albanii, a w lutym szusował na nartach we Włoszech. Prezenter chętnie spędza również czas w Polsce - szczególnie w nadmorskich miejscowościach. W zeszłym roku był m.in. w Nepalu, Holandii, a także odwiedził stolicę Turcji - Ankarę. W 2023 roku Nowicki wybrał się z żoną na Wyspy Owcze. Odwiedził także Portugalię oraz Rumunię. I to zaledwie ułamek jego zagranicznych wojaży. Jak widać, dziennikarz pasjonuje się podróżowaniem.