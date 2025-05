Niezwykle smutna informacja o śmierci Marleny Milwiw obiegła media 2 maja. Jak ujawnił jej wnuczek Aleksander Baron, aktorka odeszła dzień wcześniej. "Dowiedziałem się o tym pięć minut przed wejściem na scenę z Afromental. Choć moje serce pękło na tysiące kawałków, wiedziałem, że muszę wejść na scenę dla niej i zagrać, oddając jej tym hołd" - przekazał na Instagramie. Kilka dni później Baron postanowił udostępnić nagranie z niedawnego spotkania z babcią. Spędzili wspólnie Wielkanoc.

Baron żegna babcię wzruszającym nagraniem

Zamieszczony przez Barona filmik został wykonany w tegoroczny lany poniedziałek. Przemoczony do suchej nitki muzyk podchodzi do siedzącej w fotelu babci z niedużym kubkiem wody. - Zdajesz sobie babciu sprawę, że jest śmigus-dyngus? - pyta Marlenę Milwiw, po czym delikatnie kropi ją wodą. - Nie jesteś z cukru, nic ci się nie stanie - mówi do zaśmiewającej się babci. Po chwili obydwoje wybuchają śmiechem, a Baron przytula babcię. "To nasze ostatnie zdjęcie i ostatnie wideo ze świąt wielkanocnych. Tęsknię, Bapciu" - podpisał kadr muzyk.

Jak podkreślił Baron we wcześniejszym poście, tak właśnie nazywał babcię - "Bapcią przez 'p'". "Moja ukochana Bapcia Marlena była dla mnie najlepszą przyjaciółką. Zawsze słuchała i nigdy nie oceniała. Była najczystszą miłością, którą otoczyła mnie od dnia moich narodzin" - pisał o niej muzyk. Baron wyjawił również, że Marlena Milwiw nie tylko ukształtowała jego charakter, ale też zawdzięcza jej pasję do muzyki i talent, który w nim pielęgnowała. "Moje serce dalej płacze, ale czuję, że mam przy sobie najwspanialszego anioła" - dodał Baron.

Marlena Milwiw spocznie we Wrocławiu

Marlena Milwiw urodziła się 22 września 1931 roku. Na deskach teatru debiutowała w 1954 roku, a rok później ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Na koncie ma wiele ról teatralnych, a także filmowych i serialowych. Można było oglądać ją m.in. w filmach "Wyjście awaryjne", "Jak być kochaną" czy "Och, Karol". W 2007 roku została odznaczona Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Krystyna Demska-Olbrychska ujawniła, że pogrzeb Marleny Milwiw odbędzie się 8 maja na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.