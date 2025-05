Martyna Wojciechowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco stara się pokazywać swoim odbiorcom miejsca, do których podróżuje oraz czym w danym momencie się zajmuje. Podróżniczka znajduje się obecnie w Egipcie, skąd udostępnia różnego rodzaju zdjęcia - zarówno z wielbłądami, jak i swoimi znajomymi. Na najnowszych kadrach Martyna zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie. Obserwatorzy mogli zobaczyć ją w stroju prawdziwej syreny!

Zobacz wideo Jak wypoczywa Martyna Wojciechowska? Widziała najdalsze zakątki świata, a wybiera popularne miejsce w Polsce

Martyna Wojciechowska pozuje niczym prawdziwa syrena. "Ja, póki co umiem tylko siedzieć w tym stroju"

Choć na pierwszy rzut oka fani Wojciechowskiej mogli być w szoku, widząc ją z niebieską płetwą, zamiast nóg, gwiazdka wyjaśniła w opisie pod zdjęciami, z jakiego powodu tak się przebrała. "Co robić kiedy nie nurkujesz? Możesz zostać syreną i spełnić marzenie z dzieciństwa! (...) Syrening (syrenkowanie), czyli mermaiding to pływanie i nurkowanie w stroju syreny. Na świecie powstał wokół tego cały ruch i wiele profesjonalnych kursów doskonalących umiejętności oraz zawody w randze Mistrzostw Świata!" - opisała Martyna. Jak się okazało, na jej pływanie z płetwą będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać.

"Ja, póki co umiem tylko siedzieć w tym stroju, nauka pływania pod wodą z monopłetwą dopiero przede mną (wbrew pozorom to skomplikowane i wyczerpujące zajęcie sportowe!)" - dodała Wojciechowska, po czym ujawniła, że do zrobienia zdjęć w kostiumie syreny "trzeba było aż trzech instruktorów nurkowania, którzy podeszli do zadania mega poważnie".

Fani Martyny Wojciechowskiej nie kryli zachwytu nad jej syrenkowym strojem. "Genialna sesja"

Pod postem Wojciechowskiej prędko zaroiło się od miłych komentarzy obserwatorów. Fanom podróżniczki bardzo przypadły do gustu zdjęcia w jej syrenkowym wydaniu. "Uwielbiam! Mermaiding to piękna sprawa. Polecam spróbować", "Ale sztos! Zaskoczyłaś mnie totalnie", "Absolutnie nigdy tego nikomu nie mówiłam i to będzie pierwszy taki komplement - pięknie ci pasuje ten ogon", "Genialna sesja pani Martyno. Cieszy oczy", "Ale fantastycznie! Co za piękna, bajkowa odsłona twojej kobiecości i miłości do podwodnego świata" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.