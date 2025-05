Lech Wałęsa należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków. Były prezydent RP może pochwalić się m.in. otrzymaniem w 1983 roku Pokojowej Nagrody Nobla, z czym jest kojarzony przez ludzi z całego świata. Ze względu na swoje osiągnięcia Wałęsa wyruszy wraz z końcem wakacji do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez dwa miesiące będzie podróżował i spotykał się z ludźmi. Wiemy już, w jaki miastach pojawi się były prezydent oraz ile będą kosztowały poszczególne bilety na wydarzenia z jego udziałem.

Zobacz wideo Lech Wałęsa - czy ma sobowtóra?

Lech Wałęsa zaprasza na spotkania w Stanach Zjednoczonych. Ceny biletów mogą zaskoczyć

Wałęsa rozpocznie serię spotkań 31 sierpnia w Los Angeles, po czym we wrześniu pojawi się także m.in. w Seattle, Houston oraz Pittsburghu, a w październiku będzie go można spotkać m.in. w Chicago, Miami oraz Nowym Jorku. Całą trasę były prezydent zakończy również trzema wydarzeniami w Kanadzie. Łącznie Wałęsa ma pojawić się na aż 28 spotkaniach z mieszkańcami Ameryki Północnej. Na stronie organizatora serii spotkań pojawiła się już możliwość rezerwacji miejsc. Tym samym poznaliśmy ceny biletów, które podzielono na trzy rodzaje - VIP, Preffered oraz General.

Najtańsza opcja - General Admission - zaczyna się od kwoty 99 dolarów (w przeliczeniu to około 370 zł) i obejmuje zajęcie miejsca podczas spotkania w ogólnej przestrzeni oraz wzięcie udziału w sesji podpisywania książek przez Wałęsą. Kategoria Preffered zaczyna się od 199 dolarów za bilet (to około 750 zł) i umożliwia zajęcie miejsca znacznie bliżej sceny. Najdroższe bilety VIP kosztują od 795 dolarów (w przeliczeniu to około trzy tysiące zł), w co wliczono specjalne miejsce w sektorze najbliżej sceny, zestaw upominkowy, możliwość wejścia na wydarzenie bez kolejki oraz szansę udział w specjalnym spotkaniu z Wałęsą w kameralnym gronie.

Lech Wałęsa stracił niedawno syna. Sławomir Wałęsa miał 53 lata

Przypomnijmy, że 1 maja media obiegła smutna informacja o śmierci syna Lecha Wałęsy - 53-letniego Sławomira. 5 maja prokuratura ujawniła więcej szczegółów w tej sprawie. - Ustaliliśmy, że ostatni raz ten pan był widziany żywy 21 kwietnia. Przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa - skomentował dla "Super Expressu" prokurator Andrzej Kukawski. - Więcej będę mógł powiedzieć za dwa tygodnie. Na pewno do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - dodał przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Toruniu.