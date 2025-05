Met Gala to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w show-biznesie. Co roku plejada gwiazd zadaje szyku na czerwonym dywanie, a media rozpisują się, kto jak wyglądał. Tegoroczny temat przewodni to: "Superfine: Tailoring Black Style", który nawiązuje do klasycznej mody męskiej w tym m.in. garnituru. Na wydarzeniu pojawiła się prawdziwa śmietanka towarzyska i nie brakowało zaskoczeń. Rihanna ogłosiła oficjalnie, że jest w ciąży, co już od jakiegoś czasu podejrzewano. Głośno jest także o obecności Kamali Harris, która na Met Gali pojawiła się po raz pierwszy. Media huczą również o Halle Berry. Wszystko przez kreację, która została uznana za najodważniejszą na Met Gali 2025.

Halle Barry zaskoczyła na Met Gali 2025. Aktorka odważną kreacją przyciągnęła uwagę mediów

Halle Berry była jedną z gwiazd, które swoją obecnością uświetniły Met Galę. Tegoroczny temat wydarzenia podkreślał znaczenie garniturów w świecie mody. Aktorka zdecydowała się na czarną cekinową suknię projektu LaQuana Smitha ze wstawkami z przezroczystych pasów, która bardzo wiele odsłaniała. Suknia miała także długi, wijący się po ziemi tren, który przypominał syrenii ogon. Całość aktorka dopełniła błyszczącą marynarką kończącą się w talii, czarnym toczkiem z woalką i dużym naszyjnikiem z błyszczących kamieni. Halle Berry po raz pierwszy pojawiła się na Met Gali w 2017 roku, kiedy zaprezentowała się w kombinezonie od Atelier Versace, który również był bardzo odważny i prawie całkowicie przezroczysty.

Halle Berry w ogniu krytyki za zbyt odważną kreację. Internauci twierdzą, że odsłoniła zbyt wiele

Kiedy sieć obiegły zdjęcia z tegorocznej Met Gali, to właśnie kreacja Halle Berry wywołała największe poruszenie wśród internautów i była szeroko komentowana w sieci. Internauci stwierdzili, że aktorka odsłoniła stanowczo za wiele i było to po prostu "niesmaczne". Podkreślono, że zamysł sukni był dobry, ale zbyt wiele przezroczystości niepotrzebnie odciągnęło uwagę od całej stylizacji. Zgadzacie się z tymi opiniami?