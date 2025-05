W ciągu ostatnich miesięcy było głośno o aferze związanej z aktorką Blake Lively i produkcją "It Ends With Us". W mediach cały czas trwa dyskusja na temat jej konfliktu z Justinem Baldonim. Aktorka oskarżyła reżysera o molestowanie, na co on postanowił odpowiedzieć pozwem i publikacją nagrań, które miały udowodnić, że Lively kłamie. Całe zamieszanie zaszkodziło zarówno jej, jak i Baldoniemu. Blake Lively nie pojawiła się na tegorocznej Met Gali i od razu zaczęto spekulować, że powodem jest właśnie jej konflikt z Baldonim. Jak dowiedział się jeden z portali, mogą to być jednak błędne założenia.

Blake Lively i Ryan Reynolds nie pojawili się na Met Gala. To przez sprawę z Baldonim?

Blake Lively i Ryan Reynolds w tym roku postanowili zrezygnować z udziału w Met Gali organizowanej w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wbrew powszechnym sugestiom ta decyzja nie ma nic wspólnego z trwającą batalią prawną aktorki z Justinem Baldonim. Informator US Weekly przekazał, że decyzja pary o opuszczeniu gali wcale nie jest niczym zaskakującym, bo w przeciwieństwie do Kim Kardashian, nie są na niej stałymi gośćmi. Z kolei jak podaje portal TMZ, osoba z otoczenia pary przekazała, że decyzja o rezygnacji udziału z gali zapadła jeszcze zanim Justin Baldoni postanowił pozwać aktorkę i nie ma absolutnie nic z tym wspólnego.

Blake Lively niedawno zachwycała na gali Time100. "Kwintesencja hollywoodzkiego glamour z nutą romantyzmu"

Warto podkreślić, że Blake Lively wcale nie unika publicznych wystąpień. Ostatnio pojawiła się na gali Time100, podczas której legendarny tygodnik "Time" wyróżnił najbardziej wpływowe osoby za rok 2025. Aktorka pojawiła się na czerwonym dywanie z mężem Ryanem Reynoldsem. Specjalnie dla Plotka stylizacje gwiazd podczas tej gali oceniła ekspertka Wiktoria Wolniak-Czupajło. Sukienka Lively zebrała wyjątkowo dobre noty. - Blake zaprezentowała się w spektakularnej sukni w odcieniu antycznego różu z konstrukcyjnym gorsetem i opadającymi rękawkami. Stylizacja jest kwintesencją hollywoodzkiego glamour z nutą romantyzmu. Materiał pięknie współgra z jej typem urody, a dopasowany krój idealnie podkreśla sylwetkę. Bardzo udana stylizacja – klasyczna z charakterem. 9/10 - podkreśliła ekspertka. Więcej o imprezie i stylizacjach gwiazd przeczytacie tutaj: Ekspertka ocenia stylizacje na gali Time100. Blake Lively spektakularnie, Serena Williams przekombinowała