Media huczą po Met Gali. Wszystko przez Jenner i Chalameta

Met Gala to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie mody, które przyciąga na czerwony dywan największe gwiazdy. Temat przewodni tegorocznego wydarzenia "Superfine: Tailoring Black Style" zainspirował zaproszonych gości do zaprezentowania swoich stylizacji na słynnych schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Stałymi bywalczyniami imprezy są m.in. siostry Kardashian i Jenner. W tym roku wszyscy liczyli na to, że u boku Kylie Jenner pojawi się jej ukochany, aktor Timothée Chalamet. Jak się jednak okazuje, celebrytka pozowała do zdjęć sama.

Kylie Jenner na Met Gala 2025. Tym razem bez ukochanego. Powiało nudą? Eksperci nie mają złudzeń

Kylie Jenner i Timothée Chalamet spotykają się od 2023, ale w ciągu ostatnich tygodni para wręcz nie może się od siebie odkleić. Zakochani byli ostatnio widziani razem na bardzo wielu wydarzeniach w tym m.in. meczu Lakersów na początku maja. Internet momentalnie obiegły zdjęcia, na których widać, że para nie szczędzi sobie czułości. Wszyscy z zapartym tchem oczekiwali, że zakochani pojawią się razem na schodach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Jak się jednak okazuje, na Met Galę Kylie Jenner wybrała się bez partnera. Celebrytka miała na sobie gorsetową sukienkę z przezroczystościami od Ferragamo, która odsłaniała udo. Eksperci ocenili, że jest kolejną tegoroczną gwiazdą imprezy, która do tematu wydarzenia podeszła bez polotu. A wam, jak podoba się kreacja Kylie Jenner?

Met Gala 2025. Co działo się na czerwonym dywanie? Rihanna w końcu to ogłosiła

Met Gala, która określana jest mianiem "Oscarów Mody", co roku przyciąga największe gwiazdy show-biznesu. Od 1995 roku pieczę nad całym wydarzeniem sprawuje redaktor naczelna amerykańskiego "Vogue'a" Anna Wintour. Tegoroczny motyw "Superfine: Tailoring Black Style" nawiązywał do klasyki mody męskiej, czyli głównie garnituru. Eksperci już podkreślają, że są zawiedzeni tym, jak gwiazdy podeszły do tego tematu i wbrew przewidywaniom nikt nie zaskoczył spektakularną kreacją. Największą niespodzianką okazało się oficjalne ogłoszenie ciąży przez Rihannę, która z dumą prezentowała swoje krągłości. Wokalistka i jej ukochany A$AP Rocky spodziewają się już trzeciego dziecka. Kogo jeszcze mogliśmy podziwiać na czerwonym dywanie? Zobaczcie, jak temat imprezy zinterpretowali Jaden Smith, Jenna Ortega, Shakira i Georgina Rodriguez. Więcej tutaj: Rodriguez zagrała nogą, a Rihanna... podkreśliła ciążowe krągłości! Gwiazdy na Met Gali 2025