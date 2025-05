5 maja rozpoczęły się matury. Tego dnia uczniowie zmierzyli się z arkuszami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Jedna z maturzystek postanowiła napisać do Sanah. Piosenkarka nie mogła przejść obojętnie obok jej prośby.

Sanah zmieniła tytuł swojej piosenki. Wszystko przez prośbę fanki

Sanah opublikowała na InstaStories wiadomość od fanki, która postanowiła odwołać się do jej utworu "Ostatnia nadzieja" na maturze z języka polskiego. Niestety, popełniła błąd i w arkuszu wpisała niepoprawny tytuł piosenki. Postanowiła poprosić wokalistkę o pomoc. "Zapomniałam dokładnego tytułu i napisałam 'Ostatnia umiera nadzieja'. Czy jest szansa, żebyś zmieniła tytuł tej piosenki do połowy lipca?" - napisała maturzystka. Piosenkarka postanowiła pomóc swojej fance, o czym poinformowała na relacji. "Uwaga, ogłoszenie! Dziś przed maturą dodałam drugi tytuł piosenki 'Ostatnia nadzieja'. Oto on: 'Ostatnia umiera nadzieja'. Obowiązuje jako drugi tytuł do połowy lipca" - napisała Sanah w mediach społecznościowych.

Co więcej, na youtube'owym kanale Sanah w opisie utworu "Ostatnia nadzieja" widnieje oficjalna informacja o chwilowej zmianie tytułu. Przypomnijmy, że wpływ Sanah na edukację młodzieży został doceniony m.in. przez Urszulę Pasławską z partii PSL. Polityczka stwierdziła, że wokalistka, która wykonuje utwory poetów w nowych aranżacjach, "zrobiła dużo więcej dla popularyzacji literatury niż tradycyjne lekcje języka polskiego".

Przypomnijmy, że kilka lat temu z podobną prośbą do Friza zwrócił się inny maturzysta. Na egzaminie powołał się na filmy youtuber'a i pomylił ich tytuły. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

