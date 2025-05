1 maja media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Sławomira Wałęsy. "Wczoraj (30 kwietnia 2025 roku - red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich" - przekazała dla "Super Expressu" aspirantka Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji. 5 maja odbyła się sekcja zwłok syna Lecha Wałęsy.

Sławomir Wałęsa nie żyje. Poinformowano o przyczynie śmierci syna polityka

"Super Express" porozmawiał z prokuratorem Andrzejem Kukawskim, rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Mężczyzna poinformował o wstępnych ustaleniach. Wyjawił przyczynę śmierci syna Lecha Wałęsy. - Ustaliliśmy, że ostatni raz ten pan był widziany żywy 21 kwietnia. Przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa - powiedział prokurator. Andrzej Kukawski zapewnił, że za jakiś czas poinformuje o szczegółach. - Więcej będę mógł powiedzieć za dwa tygodnie. Na pewno do śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie - przekazał w rozmowie z "Super Expressem".

Córka Lecha Wałęsy zabrała głos po śmierci brata. "Alkohol to trucizna"

Sławomir Wałęsa zmagał się z uzależnieniem od alkoholu. Rodzina chciała, by poszedł na odwyk. - Jestem zdecydowany, bo inne środki nie skutkują, choć on jest dość inteligentny. (...) Dziecko jest zawsze niezależnie od tego, w jakim stanie jest. Przykro mi bardzo, że nie możemy go wyleczyć, ale może post i modlitwa kiedyś go wyleczą. Kocham go, jak każde inne moje dziecko i każde następne, gdybym miał, to także bym kochał - mówił o chorobie syna Lech Wałęsa w rozmowie z "Super Expressem" w 2020 roku. Po śmierci Sławomira Wałęsy głos w sieci zabrała jego siostra Magdalena. "Alkohol to trucizna" - napisała krótko na Facebooku.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.