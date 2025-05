Agnieszka Chylińska występuje na scenie od lat. Piosenkarka, choć ostatnimi czasy zajęta rolą jurorki w "Mam talent!", nie zwalnia tempa. Ciągle koncertuje i podczas występów doskonale się bawi, co mogliśmy zobaczyć na jednym z najnowszych nagrań. Jedna z użytkowniczek TikToka opublikowała filmik, na którym Chylińska tańczy podczas koncertu w Krośnie. Wideo podzieliło internautów.

Agnieszka Chylińska szaleje na scenie. Tak internauci to skomentowali

2 maja Agnieszka Chylińska dała plenerowy koncert w Krośnie. Urywek z jej występu zobaczyliśmy na krótkim filmie opublikowanym na TikToku i podpisanym jako: "Aga żyjąca swoim najlepszym życiem na koncercie". Na nagraniu widać, że piosenkarka czuje się na scenie jak ryba w wodzie - pozwala sobie na szalony taniec, który sprawia jej dużo radości. - Prawie 50-letnia kobieta tańczy dla was, proszę o szacunek - mówi żartobliwie Chylińska.

Internauci od razu rzucili się do komentowania. Większość doceniała wokalistkę i jej sceniczny styl. "Ja tam ją lubię... nie udaje przynajmniej", "Chylińska jest jak wino! Jak dla mnie to diwa. Ta szczerość, która od niej bije, i pełen entuzjazm! No wspaniała kobieta!", "Ona jest niesamowita i jedyna w swoim rodzaju" - rozpływali się nad Chylińską internauci.

Agnieszka Chylińska odniosła się do emerytury. Wspomniała o kwocie

Piosenkarka jako jedyna zachowała posadę w jury "Mam talent!" i od początku istnienia polskiej wersji programu ocenia występy uczestników. W czwartym odcinku show na castingu pojawił się warszawski zespół Kyöku. Wokalistka grupy zachwyciła Chylińską. - Wiedząc, że na świecie jest taka dziewczyna jak ty, ja mogę spokojnie iść na emeryturę - powiedziała celebrytka. W pierwszym półfinale ponownie zobaczyliśmy zespół na scenie. Po występie gospodarzu programu Jan Pirowski przypomniał widzom o deklaracji Chylińskiej i wspomniał o emeryturze. - Jak się dowiedziałam, ile mi się należy, to jednak sobie będę trochę podśpiewywać pod nosem - stwierdziła piosenkarka, czym rozbawiła publikę.