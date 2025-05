Wygląda na to, że nawet ikony stylu od czasu do czasu zaliczają modowe wpadki. 3 maja Gwyneth Paltrow przemierzała ulice Los Angeles razem z Sheryl Berkoff, żoną Roba Lowe'a. Choć na początku wyglądało to na zwyczajny spacer, wkrótce wyszło na jaw, że coś jest nie tak. Wszystko stało się jasne, gdy... paparazzi uchwycił jeden niewinny szczegół.

Gwyneth Paltrow straciła czujność podczas spaceru. To, co uchwycili paparazzi nie powinno się wydarzyć

Podczas niefortunnego spaceru Gwyneth Paltrow zaprezentowała się w eleganckiej długiej szmizjerce z paskiem w talii w kolorze ciemnego granatu. Całość uzupełniły dodatki takie jak torebka w tym samym kolorze i czarne skórzane sandały. Całą uwagę skradł jednak jeden szczegół, a mianowicie... naklejki na podeszwie butów - prawdopodobnie z ceną lub kodem produktu. Aktorka tak się spieszyła, aby skomponować stylizację z dopiero co zakupionym obuwiem, że całkowicie zapomniała o odklejeniu zbędnych "ozdobników". Choć drobna gafa pokazała bardziej "ludzką" stronę celebrytów, i tym razem nie umknęła uwadze fotoreporterów. Zdjęcia już obiegły sieć, a morał (nieco z przymrużeniem oka) z tej sytuacji nasuwa się sam - warto patrzeć pod nogi... Kadr z wpadką znajdziesz tutaj:

Gwyneth Paltrow zakpiła z Meghan Markle? Internauci dopatrują się konfliktu

Gwyneth Paltrow znalazła się w centrum uwagi mediów tuż po tym, jak opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazuje, jak przygotowuje śniadanie. Internauci natychmiast zaczęli spekulować, że wideo może być subtelną aluzją lub przytykiem w stronę Meghan Markle. Na opublikowanym przez Paltrow filmie widać, jak aktorka spędza poranek w kuchni, popijając kawę i przygotowuje śniadanie, które składa się z bezglutenowych ciastek, jajek sadzonych, chrupiącego bekonu i dżemu. Filmik ma luźny, domowy klimat - Gwyneth krok po kroku pokazuje składniki i cały proces gotowania, a w jednej ze scen nawet bawi się ze swoim psem. Całość utrzymana jest w radosnym tonie, a w tle można usłyszeć piosenkę "This Will Be (An Everlasting Love)" Natalie Cole. To właśnie wybór tego utworu sprawił, że część internautów zaczęła dopatrywać się w nagraniu ukrytej aluzji do programu Meghan Markle. W komentarzach rozpętała się burza. Więcej przeczytasz tutaj: Gwyneth Paltrow szydzi z Meghan Markle? Nagranie wywołało burzę