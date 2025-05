Izabela Janachowska to jedna z najbardziej znanych ekspertek ślubnych w Polsce, więc na weselnych zwyczajach z pewnością zna się doskonale. Jednym z największych stylizacyjnych faux-pas w przypadku takiej imprezy jest założenie białej sukienki. Utarło się, że ten kolor zarezerwowany jest jedynie dla panny młodej. Zdarza się, że goście nie przestrzegają tego zwyczaju, ale nie jest to po prostu mile widziane w towarzystwie. Jeszcze do niedawna uznawano też, że równie nieodpowiednie na wesela są czarne kreacje - lecz w ostatnich latach wiele w tej kwestii się zmieniło, co udowadnia sama Janachowska na najnowszych zdjęciach.

Izabela Janachowska w kontrowersyjnej sukience na weselu. O ten kolor lepiej zapytać organizatorów

Izabela Janachowska udostępniła na Instagramie zdjęcie z przyjęcia ślubnego, które miała ostatnio okazję współorganizować. Ślubna ekspertka, która od lat doradza innym w kwestii organizacji ślubów i wesel, zszokowała kolorem kreacji - na przyjęciu, które było zorganizowane w ciemnej kolorystyce, celebrytka pojawiła się w czarnej sukni z bufiastymi rękawami i odsłoniętymi plecami. Jak się okazało, ostatnimi czasy wiele zmienia się w kwestii tego koloru na weselach.

Jeśli goście mają jakiekolwiek wątpliwości, czy wypada założyć czarną kreację, najlepiej będzie zapytać gospodarzy, czy nie mają nic przeciwko temu. W przypadku Izabeli Janachowskiej warto także podkreślić, że całe wesele, co widać było na zdjęciach, zorganizowano we wspominanej ciemnej kolorystyce.

Izabela Janachowska podpadła internautom... sukienką na studniówkę. "Oj, bazarowa"

Choć wiele osób uznaje Janachowską zarówno za ekspertkę ws. weselnych, jak i modowych, zdarzyło się już w przeszłości, że gwiazda podpadła swoimi wyborami widzom. Stało się tak m.in., gdy Janachowska pojawiła się w styczniu bieżącego roku w "Dzień dobry TVN", by porozmawiać na temat kreacji studniówkowych. Izabela przyniosła z tej okazji do studia własną sukienkę, którą włożyła na bal maturalny 20 lat wcześniej. - To jest prawdziwa w stu procentach, żaden fejk, sukienka z mojej studniówki. To jest sukienka, którą sobie sama zaprojektowałam. Tak naprawdę, jakby popatrzeć na nią, to oprócz tego, że jest wykonana ze zbyt błyszczącej tkaniny, to totalnie siedzi w trendach jeśli chodzi o tegoroczne studniówki - wyznała przed kamerą ekspertka, prezentując suknię. Internauci nie zgodzili się jednak z oceną kreacji Janachowskiej. "Różowa? Modna? Polemizowałabym", "Nie powiedziałabym, że wciąż 'siedzi w trendach studniówkowych'", "Oj, bazarowa" - mogliśmy przeczytać w komentarzach w mediach społecznościowych "DDTVN".