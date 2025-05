Lewandowska wyprawiła córkom urodziny. Uwagę zwracają. makijaże dziewczynek

Maj to wyjątkowy miesiąc w życiu Anny i Roberta Lewandowskich. Właśnie w tym miesiącu na świat przyszły córki pary. Klara Lewandowska urodziła się 4 maja 2017 roku, a jej młodsza siostra Laura 6 maja 2020 roku. Robert Lewandowski 4 maja podzielił się w sieci zdjęciami z urodzinowej imprezy dziewczynek. Wygląda na, że rodzice zdecydowali się im zorganizować przyjęcie z pompą.

Anna i Robert Lewandowscy urządzili córkom bajkowe przyjęcie urodzinowe

Anna i Robert Lewandowscy właśnie opublikowali w sieci zdjęcie z przyjęcia urodzinowego swoich córek. Para zdecydowała się na przebieraną imprezę tematyczną z motywem popularnej bajki. Córki Lewandowskich nie tylko były przebrane, ale wykonano im także tematyczny makijaż. Laura i Klara otrzymały także od rodziców wyjątkowe torty z tematycznymi dekoracjami dopasowanymi do każdej z dziewczynek. Uśmiech nie schodził z twarzy całej czwórki i wygląda na to, że impreza się udała. Para do wyjątkowego zdjęcia dorzuciła także życzenia.

Maj to naprawdę wyjątkowy miesiąc dla naszej rodziny - to właśnie wtedy świętujemy urodziny naszych dwóch wspaniałych córek!

"Każda z nich wnosi do naszego życia własne światło i radość, a my nie moglibyśmy być bardziej dumni z tych, mądrych i pięknych młodych dziewczyn, na które dorastają. Życzymy im obojgu życia wypełnionego szczęściem, miłością i niezapomnianymi chwilami" - czytamy w opisie.

Anna Lewandowska opowiedziała o zmianie, jaka zaszła w jej życiu od czasu narodzin córek

Narodziny córek Anny i Roberta Lewandowskich były przełomowym momentem w życiu pary, o czym sami wielokrotnie wspominali w wywiadach. Trenerka jakiś czas temu w rozmowie z Agnieszką Hyży wyjawiła, że odkąd Laura i Klara przyszły na świat, to stała się także dużo wrażliwsza i szybciej się wzrusza. "Od kiedy urodziłam dzieci, dużo płaczę. Wzruszam się ostatnio bardzo szybko. Wiem, że może się wydawać, że w skorupie siedzę, uczę się karate, potem kick-boxing. Dobrze boksuje, to jest fakt" - podkreśliła trenerka.