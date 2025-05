Julia Wieniawa od lat żyje na pełnych obrotach. Jej grafik jest wypełniony po brzegi. Nic więc dziwnego, że aktorka zaczęła szukać miejsca, w którym mogłaby odetchnąć i wypocząć. W końcu jej się to udało! Okazuje się, że nowo zakupiony dom w lesie jest jednak czymś więcej niż tylko miejscem na chwilowy odpoczynek. Co skrywają jego wnętrza?

Julia Wieniawa nie żałuje tej inwestycji. To tutaj powstaną jej nowe projekty

Aktorka pojawiła się ostatnio w podcaście WojewódzkiKędzierski. To właśnie tam pochwaliła się zakupem nowego domu. - Mam teraz nowy dom w lesie, w którym będę siedzieć długo, bo też zrobiłam sobie studio muzyczne. (…) To jest miejsce totalnie w środku lasu, ja tam tak odpoczywam, bardzo potrzebowałam tego. Potrzebuję czasu sama ze sobą i zaczęłam go lubić, bo kiedyś bałam się tej ciszy - opowiadała. Z kolei na swoim profilu na TikToku pokazała obserwatorom jedno z pomieszczeń posiadłości, które trzeba przyznać, robi wrażenie. Leśny dom Wieniawy ma mnóstwo okien, przez które w słoneczne dni wpada kojące światło. W salonie piosenkarka postawiła gigantyczną kanapę. Całe wnętrze utrzymane jest w jasnych, naturalnych odcieniach - dominuje drewno, beże i zgaszona zieleń, co dodatkowo podkreśla związek przestrzeni z otaczającym ją lasem. Wszystko zostało urządzone ze smakiem, bez zbędnego przepychu. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Julia Wieniawa o kompleksach. "To jest coś, co mnie wyróżnia"

W tym samym wywiadzie aktorka opowiadała o swoim nowym utworze "Kocham", który porusza problem samoakceptacji wśród kobiet. Wieniawa przyznała, że sama ma kompleksy, ale z czasem zaczęła podchodzić do nich zupełnie inaczej. Jedną z części ciała, która nieustannie zaprzątała głowę wokalistki, był jej nos. Przestała się nim jednak przejmować po wyjątkowej rozmowie ze swoich byłym chłopakiem. - Powiedział mi: "Nigdy nie rób tego nosa, przestań słuchać tych ludzi. Twój nos to jest twój charakter. Jak go zmienisz, to zaczniesz być taka 'kopiuj, wklej'". Tak mi zapadły te słowa w głowie, że dzięki nim napisałam o tych niedoskonałościach, że "pięknie wyróżniają mnie". To jest coś, co mnie wyróżnia, czy się to podoba, czy nie.