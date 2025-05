Joka, a właściwie Michał Marten, znany był m.in. z występów w zespole Kaliber 44. Raper przez krótki czas współtworzył również dla zespołu Czarne Złoto i udzielał się w kolektywie Baku Baku Skład. W 2011 roku magazyn "Machina" umieścił go na 26. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów. Jak 4 maja poinformował jego brat, raper Marcin "Abradab" Marten, Joka zmarł. Miał niespełna 48 lat.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarł stylista Agaty Młynarskiej. Wspomniała o nim podczas wywiadu

AbradAb pożegnał brata. Poruszający wpis rapera

4 maja na profilu na Instagramie rapera AbradAba pojawił się wzruszający wpis, w którym muzyk przekazał smutną informację o odejściu brata. "Ś.P. Brat Joka. Z największym bólem zawiadamiam was o śmierci Michała. Nie ma go już nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby" - przekazał w poście raper. "Wielka strata...", "Do zobaczenia na szczycie góry", "Legenda, na zawsze w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju mistrzu" - pisali internauci, oddając hołd zmarłemu raperowi.

Joka był jednym z założycieli kultowego zespołu Kaliber 44

W 1994 roku Michał Marten wraz z młodszym o rok bratem Marcinem i Piotrem "Magikiem" Łuszczem postanowili założyć zespół Kaliber 44, jeszcze nie wiedząc, że staną się jedną z najbardziej kultowych formacji. W tym samym roku wydali debiutancki album "Księga Tajemnicza. Prolog", który uważany jest za jeden z kamieni milowych historii polskiej muzyki rap. Zespół przestał funkcjonować, gdy Joka postanowił wyjechać za granicę - dokładniej do Stanów Zjednoczonych, w celach zarobkowych. Mimo tego grupa kilkukrotnie dała występy, choć nie uznawało się tego za jej reaktywację zespołu. Do faktycznej doszło w 2013 roku, gdy Kaliber 44 powrócił na scenę. Trzy lata później zespół wydał album "Ułamek tarcia" - krążek dobrze się przyjął i fani byli nim zachwyceni. Mogliśmy na nim usłyszeć takich raperów jak: Rahim, Gutek i Grubson. Z okazji 30-lecia zespołu 16 grudnia 2023 roku odbył się koncert w katowickim Spodku. Wydarzenie okazało się ogromnym sukcesem.