Elżbieta Dmoch dała się poznać dzięki hitom śpiewnym w zespole 2 plus 1. W latach 70. XX wieku grupa zyskała popularność, a ich utwory "Windą do nieba" oraz "Chodź, pomaluj mój świat" są uwielbiane do dziś. Wokalistka zespołu zrezygnowała z kariery i zniknęła. Gwiazda powróciła do mediów poprzez symboliczne zdjęcie.

Elżbieta Dmoch powróciła. Tak po latach wygląda legendarna wokalistka 2 plus 1

Wielu sądziło, że Dmoch przez lata będzie robić karierę w branży muzycznej. W 1973 roku gwiazda poślubiła Janusza Kruka, z którym założyła zespół 2 plus 1. Jednak w połowie lat 80. XX wieku muzyk odszedł od Dmoch i założył nową rodzinę, co załamało wokalistkę. Po śmierci Kruka w 1992 roku piosenkarka się załamała - cały czas wierzyła, że się zejdą. Wycofała się z życia publicznego i zrezygnowała z występów. Nie udzielała wywiadów, całkowicie zrezygnowała z kariery. Pojawiały się pogłoski o problemach finansowych i zdrowotnych Dmoch. Ona konsekwentnie unikała jakiejkolwiek pomocy.

W końcu doszło do przełomu. Na pomoc gwieździe przyszła Polska Fundacja Muzyczna, która ją wsparła. "W zeszłym roku udało nam się uporządkować kwestię formalno-prawną, po to, żeby dla Eli zorganizować możliwe przychody. W tym roku się ich spodziewamy. Właśnie z Dawnymi Polskimi Nagraniami z chęcią podpisałem umowę na obrót dawnymi utworami. Taka jest też rola fundacji, żeby próbować zintensyfikować możliwości zarobkowe takich osób" - przekazał prezes fundacji Tomasz Kopeć w "halo tu polsat". Po latach Dmoch zdecydowała się na spotkanie z fanami, którzy do dziś pamiętają jej występy. Z tej okazji na fanowskim profilu zespołu 2 plus 1 na Instagramie pojawiło się jej zdjęcie. Tak dziś wygląda niespełna 74-letnia piosenkarka.

Elżbieta Dmoch nadal jest rozpoznawalna

Mimo wycofania się z show-biznesu przed kilkudziesięciu laty, Elżbieta Dmoch nadal może liczyć na zainteresowanie ze strony fanów. - Taka gwiazda, jak Ela Dmoch... Jak ona idzie ulicą, to ludzie ją rozpoznają, pamiętają ją, więc to też jest dowód na jej istnienie w show-biznesie - przekazała podczas wywiadu w "halo tu polsat" dziennikarka Maria Szabłowska.