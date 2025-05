Danuta Stenka to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Na koncie ma liczne role zarówno teatralne, jak i telewizyjne. Pierwsze kroki na scenie stawiała jeszcze 1984 roku na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie, więc już od ponad 41 lat pracuje w zawodzie. Aktualnie aktorka gra Charlotte w "Sonacie jesiennej" Bergmana. W najnowszym wywiadzie wyznała, że grana przez nią postać musi zmierzyć się z córką, co skłoniło ją do głębokich refleksji na temat własnej relacji z dziećmi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nigdy w życiu" 20 lat później. Jak teraz wygląda redakcja Judyty?

Danuta Stenka otworzyła się na temat relacji z córkami. Wyznała, co nie jest łatwe dla jej dzieci

Danuta Stenka w rozmowie z Martą Nieradkiewicz w ramach cyklu "Artystki", której fragment wyemitowano w "Dzień dobry TVN", przyznała, że ostatnia sztuka, którą gra, bardzo poruszyła ją w kontekście jej prywatnej relacji z własnymi córkami.

Teraz gram Charlotte w "Sonacie jesiennej" Bergmana i w tym spektaklu przerabiam chyba to, co czasami do mnie nie docierało albo nie zdawałam sobie sprawy, co teraz słyszę z ust mojej córki w spektaklu, a co prawdopodobnie mogłoby paść lub padało z ust moich córek

- wyznała poruszona.

Aktorka ze związku z Januszem Grzelakiem doczekała się dwóch córek - Pauliny, która przyszła na świat w 1993 roku, i sześć lat młodszej Wiktorii. Żadna z pociech aktorki nie zdecydowała się pójść w ślady znanej mamy. Młodsza córka artystki interesuje się fotografią i modą, a starsza - psychologią i pracuje jako trenerka rozwoju osobistego. Danuta Stenka w rozmowie z Martą Nieradkiewicz przyznała, że w budowaniu relacji z córkami przeszkadza jej to, że mimo dojrzałego wieku sama w środku czuje się jeszcze dzieckiem.

Moja twarz i ciało się starzeją, mam wspomnienia, zdobywam doświadczenie, ale tak naprawdę w środku nigdy nie stałam się dorosła. Mam też poczucie, że robię dorosłe rzeczy, ale w gruncie rzeczy tak naprawdę nie jestem dorosła i czuję dzieciaka w środku. To coś, z czego prawdopodobnie mogę korzystać w zawodzie, ale to chyba nie jest łatwe dla moich dzieci

- wyznała Stenka.

Danuta Stenka o relacji z mężem. "Kiedy go poznałam, od razu wiedziałam"

W wywiadzie aktorka wróciła także wspomnieniami do swojej młodości i opowiedziała, jak poznała Janusza Grzelaka. Jak się okazuje, była to miłość od pierwszego wejrzenia. "Spotkaliśmy się na festiwalu. Jak go poznałam, to po prostu wiedziałam, że to jest mój mąż, nie zastanawiając się nawet nad tym, czy on ma podobne przemyślenia" - opowiedziała Stenka. Aktorka podkreśliła, że jej mąż także z wykształcenia jest aktorem, co okazało się ważnym czynnikiem w ich związku.