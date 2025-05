Rafał Mohr 3 maja skończył 50 lat. Aktor zaczynał karierę mają 21 lat. Zadebiutował wówczas u boku Anity Werner w filmie "Słodko gorzki" Władysława Pasikowskiego, wcielając się w główną rolę - Mateusza "Matta" Hertza. Mohr z przytupem wszedł w świat kina i w nim pozostał. Zagrał w "Pitbullu", "Przysiędze Ireny", a także "Jak pokochałam gangstera" oraz "Pierwszej miłości". Aktor zdecydował się poszerzyć swoje kwalifikacje.

REKLAMA

Zobacz wideo Pela poświęcił karierę, żeby zająć się dziećmi. Czy czegoś żałuje?

Rafał Mohr porzucił karierę w aktorstwie. Tym się zajął

Aktor wyznał w rozmowie z PAP, że rola w "Słodko gorzkim" namieszała mu w głowie. "Przyznaję, że szybki i dostrzeżony debiut rozhulał moje ambicje i trochę namieszał mi w głowie. Wiadomo, młodość! I ta szczenięca wiara, że się zwojuje cały świat" - wyjawił. Przez lata grywał zarówno w filmach, serialach, jak i na deskach teatrów. W 2021 roku Mohr odkrył nową pasję i powołanie, został certyfikowanym soul coachem. "Duchowe przewodnictwo" stało się jego nową, życiową drogą, choć z aktorstwa nie rezygnuje. "Z jakichś przecież powodów pojawiamy się na ziemi. Jesteśmy tu "po coś". Od czasu, gdy otworzyłem się na tę trudniejszą refleksję, zrozumiałem, że aktorstwo jest dla mnie bardzo ważne, ale nie jest najważniejsze" - opowiadał aktor w zeszłorocznej rozmowie z PAP Life.

Soul coaching, którym zajmuje się Mohr, skupia się na mentalnym oczyszczeniu. "Tymi wewnętrznymi śmieciami mogą być np. toksyczne relacje, z których nie umiemy zrezygnować, działania, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a należałoby je zmienić" - opowiadał aktor w "Dzień dobry TVN".

Rafał Mohr został... rolnikiem! To go pasjonuje

W 2022 roku aktor poinformował poprzez post na Instagramie, że został... rolnikiem. Pokazał nawet certyfikat - zdał egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji prowadzenia produkcji rolniczej. Nie zdradził szczegółów decyzji, ale wyraźnie wskazał, jaki kierunek obrał w życiu - ceni naturę, spokój i refleksję. Mohr nie ukrywa, że pasjonuje się również podróżami. "Najważniejsze w życiu jest samo życie i sposób, w jaki je przeżywamy. Bardzo lubię podróżować i ostatnio dotarło do mnie, że w zasadzie pracuję głównie po to, by móc wyjeżdżać. (...) Podróże dają możliwość poznania świata, ale przede wszystkim siebie" - przekazał w rozmowie z PAP Life.