Marina udostępniła szczery wpis. Te słowa o rodzinie mówią wszystko

Chociaż Marina Łuczenko-Szczęsna zasłynęła jako piosenkarka, to aktualnie głównie skupia się na życiu rodzinnym. W lipcu 2024 roku na świat przyszło drugie dziecko artystki i Wojciecha Szczęsnego - córka Noelia. Warto przypomnieć, że zakochani już w czerwcu 2018 roku powitali na świecie syna Liama.

Zobacz wideo Marina zdradza, jakim ojcem jest Wojtek Szczęsny

Marina Łuczenko-Szczęścia o trudnych chwilach. Wspomniała o rodzinie

Marina Łuczenko-Szczęsna ceni sobie kontakt ze swoimi fanami. Gwiazda chętnie dzieli się z nimi codziennymi chwilami za pomocą postów umieszczanych w mediach społecznościowych. Na publikowanych fotografiach i nagraniach często możemy zobaczyć ciepłe momenty z życia rodziny Szczęsnych, w tym wspólne chwile spędzone z dziećmi.

W nowej relacji udostępnionej na InstaStories, artystka przekazała dalej reelsa opisującego rodzinne chwile. Zdaje się, że wokalistka w pełni zgadza się z przeczytanymi słowami, że macierzyństwo, choć pełne radości, niesie też wyzwania i momenty zmęczenia, które ostatecznie przynoszą spełnienie. "Czasem zatrzymuję się na chwilę, patrzę dookoła... i oczy same zachodzą łzami. Bo w tym całym chaosie, bałaganie i zwyczajności... Dociera do mnie - to jest to. Życie, o którym kiedyś tylko marzyłam. Mąż, który kocha mnie tak, jak zawsze pragnęłam być kochana. Dziecko, za które oddałabym wszystko. Dom pełen śmiechu, czułości i miłości większej, niż potrafiłabym sobie wyobrazić. Nie jest idealnie. Bywa trudno. Ale to moje życie. Moje spełnione marzenie" - można przeczytać na motywacyjnym reelsie, który udostępniła u siebie Marina.

Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała urocze rodzinne chwile. Liam opiekował się siostrą

Marina Łuczenko-Szczęsna jakiś czas temu ponownie uchyliła rąbka rodzinnego życia, dzieląc się z fanami wzruszającymi chwilami spędzonymi z dziećmi. Wokalistka opublikowała nagranie, na którym uwieczniła wyjątkową więź między Liamem, a malutką Noelią. Na filmie widać, jak chłopiec z ogromnym czułością i zaangażowaniem zajmuje się młodszą siostrą - tuli ją i całuje w policzek, okazując tym samym swoją miłość i troskę. Nieco później na InstaStories artystki pojawiło się kolejne nagranie, przedstawiające wzruszający moment, gdy Liam głaszcze odpoczywającą w łóżeczku siostrę. Widać, że syn Szczęsnych już od najmłodszych lat bardzo odpowiedzialnie podchodzi do roli starszego brata.