O śmierci Tomasza Jakubiaka dowiedzieliśmy się 30 kwietnia, gdy rodzina podzieliła się smutną wiadomością na jego profilu w mediach społecznościowych. Uwielbiany kucharz zmagał się z rzadkim nowotworem. Mimo przeciwności losu ceniony kulinarny ekspert dzielił się z fanami codziennością - w tym czasem spędzonym z synem. Przed laty Jakubiak wyjawił prawdę o relacji ze swoim ojcem. Gdy tylko chciał się z nim pogodzić, los odebrał mu tę szansę. Opowiedział o tym w wywiadzie w 2023 roku.

Tomasz Jakubiak chciał pogodzić się z ojcem. Nie udało mu się

Tomasz Jakubiak nie ukrywał, że w młodości sięgał po używki, by zostać zauważonym. Nie miał dobrej relacji z ojcem, który był taksówkarzem. Rzadko bywał w domu. "Mama robiła karierę, tata jeździł na taksówce, a ja bardzo chciałem, żeby mnie dostrzegli" - przyznał w rozmowie z "Vivą!" w 2023 roku. Ojciec kucharza nadużywał alkoholu. "Tata był alkoholikiem, a ja nie rozumiałem, że to nie jest jego wybór, tylko choroba. Nie mogłem mu wybaczyć, że ciągnie na dno nie tylko siebie samego, ale też bliskich, moją mamę, siostrę." - wspominał w wywiadzie. Sam Jakubiak w przeszłości zmagał się ze swoimi demonami. "Kiedyś sam zachorowałem. Ale ja, w przeciwieństwie do niego, powiedziałem sobie: 'Basta!'. Gdy z Anastazją zawieźliśmy go do szpitala, po trzech minutach od naszego odjazdu, uciekł tylnymi drzwiami. Nie chciałem popełnić tego samego błędu, co on" - wyjawił.

Mimo że kucharz chciał pogodzić się z ojcem - nie udało mu się. Na krótko przed ich rozmową mężczyzna zmarł. "Gdy w końcu zrozumiałem, że on jest po prostu chorym człowiekiem, pojechałem do niego z Bąblem. Niestety, nie zdążyłem. Odszedł pięć minut przed naszym przyjazdem" - wspominał w w rozmowie z "Vivą!" Jakubiak.

Siostra Tomasza Jakubiaka zabrała głos po jego śmierci

Odejście kucharza poruszyło wielu. Głos po jego śmierci zabrała siostra. "Chcę, żebyście wiedzieli, że byliśmy z Tomkiem do samego końca. Odszedł otulony naszą miłością. Mój brat całe życie był w podróży. I w tę ostatnią zabrał nas ze sobą" - przekazała Joanna poprzez InstaStories.