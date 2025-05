Aktualne Justyna Steczkowska intensywnie przygotowuje się do swojego show przed międzynarodową publicznością. Przypomnijmy, że gwiazda wystąpi w pierwszym półfinale 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, który odbędzie się już 13 maja 2025 roku w Bazylei. Właśnie artystka wystąpiła podczas pierwszej oficjalnej próby. Jak jej poszło?

REKLAMA

Zobacz wideo Steczkowska pracuje nad klipem do "Gai". Wtem wspomniała o tym, co spotkało ją w Holandii

Justyna Steczkowska zachwyciła podczas próby na Eurowizji. Na scenie pojawiły się żywioły, kosmos i... smoki

W piątek rano, 2 maja, Justyna Steczkowska została pożegnana przez tłumnie zebranych fanów na warszawskim lotnisku Okęcie. Wielbiciele artystki trzymali kciuki za występ artystki. Przypomnijmy, że gwiazda już podczas koncertów promocyjnych z piosenką "Gaja" w różnych państwach prezentowała świetną formę. Nie dziwi więc, że 3 maja w trakcie pierwszej oficjalnej próby przed Eurowizją Steczkowska ponownie zachwyciła fanów i dziennikarzy. Komentatorzy na stronie Reddit nie ukrywają, że są pod ogromnym wrażeniem zarówno wizualnej oprawy występu, jak i siły muzycznej samej kompozycji. Według ich relacji, na scenie w Bazylei będziemy mogli zobaczyć, jak Steczkowska zjeżdża z sufitu na linach, ubrana w elegancki czarny kombinezon. Towarzyszą jej tancerze w spektakularnych strojach inspirowanych zbrojami. Choreografia ma być niezwykle dynamiczna i wymagająca, a całość została określona, jako wizualnie zachwycająca - od efektów przedstawiających żywioły i kosmiczne krajobrazy, aż po finał z... ziejącymi ogniem smokami. "Co roku trafiają się utwory, które mają tak głęboki bas, że czuć go w klatce piersiowej. 'Gaja' zdecydowanie należy do tej kategorii - pogłos wstrząsa całą areną, a przez co najmniej minutę zapomnieliśmy oddychać" - pisali rozentuzjazmowani fani. Czekacie na występ Justyny?

Justyna Steczkowska zaliczyła niezręczną wpadkę. Wszystko z powodu słodkości

Justyna Steczkowska wyruszyła do Bazylei wraz ze swoim zespołem i dziennikarzami, by przygotować się do występu na Eurowizji 2025. Podczas lotu wydarzyła się jednak drobna, choć niezbyt przyjemna sytuacja jak poinformował na Instagramie Grzegorz Dobek, na siedzeniu artystki rozpuściła się czekolada, przez co tylna część jej sukienki została zabrudzona. Incydent został jednak szybko zażegnany - stylizacja została oczyszczona, a pasażerowie, by rozładować atmosferę, otrzymali na pokładzie słodki poczęstunek. Całe zajście uznano za zabawną anegdotę i symbol przynoszący szczęście.