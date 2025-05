Już 18 maja upoważnieni do głosowania Polacy ruszą do urn, by zagłosować na kandydata, który według nich powinien objąć funkcję prezydenta. Obecnie w sondażach prowadzi Rafał Trzaskowski, któremu po przysłowiowych piętach depcze Karol Nawrocki. Na kilkunastoprocentowe poparcie obywateli może liczyć również Sławomir Mentzen, który twierdzi, że ma największe szanse na zwycięstwo z Trzaskowskim w drugiej turze, ale sondaże nie są w tej kwestii zgodne. Dalej na liście mamy Szymona Hołownię oraz wymijających się Magdalenę Biejat i Adriana Zandberga. Przyjrzeliśmy się kandydatom - a dokładniej mówiąc ich znakom zodiaku.

Rafał Trzaskowski jest koziorożcem. Karol Nawrocki urodził się jako ryba. A kim jest Sławomir Mentzen?

Zodiakary z pewnością zainteresowały się już kwestią znaków zodiaku u kandydatów. My również postanowiliśmy się temu przyjrzeć. Co ciekawe, trzej pierwsi w sondażach kandydaci mają zupełnie inne znaki zodiaku. Rafał Trzaskowski urodził się 17 stycznia, więc należy do Koziorożców. Jakie one są? Według internatowych horoskopów osoby spod tego znaku cechują się ambicją, wytrwałością oraz są zdyscyplinowane i odpowiedzialne. Nie lubią jednak niespodzianek i mogą się dystansować. Karol Nawrocki ma urodziny 3 marca, więc należy do grona Ryb, które ma cechować wrażliwość oraz empatia. Najczęściej mają one mieć doskonałą intuicję, ale mogą pojawić się u nich trudności z konfrontacją z rzeczywistością, egoizm czy przewrażliwienie na swoim punkcie. Sławomir Mentzen urodził się 20 listopada, co oznacza, że jest zodiakalnym Skorpionem. Ten znak zodiaku cechuje się przede wszystkim odwagą, przebiegłością, jak również lojalnością. Skorpiony lubią rządzić i dominować, a także często są skryte i chłodne w relacjach.

Szymon Hołownia to panna. Magdalena Biejat dzieli znak zodiaku z Trzaskowskim. Adrian Zandberg jest strzelcem

Według horoskopów Szymon Hołownia jest Panną, gdyż urodził się 3 września. Ten znak zodiaku najczęściej charakteryzuje się praktycznością i inteligencją. Osoby spod tego znaku są dobrze zorganizowane. Panny potrafią być uparte oraz powściągliwe. Urodzona 11 stycznia Magdalena Biejat jest Koziorożcem - dokładnie tak jak Rafał Trzaskowski. Kobiety urodzone pod tym znakiem są odpowiedzialne, rzetelne i można na nich polegać. Nie lubią jednak zmian oraz bywają nieufne. Adrian Zandberg świętuje urodziny 4 grudnia, a to oznacza, że jest Strzelcem. Osoby spod tego znaku są towarzyskie i nie stronią od uśmiechu. Odznacza je również kreatywność. Dobrze radzą sobie ze stresem, jednak Strzelcom czasami może brakować cierpliwości.