Michał Szpak lubi od czasu do czasu sprowokować swoich obserwatorów. Piosenkarz od wielu lat zaskakuje fanów kontrowersyjnymi występami i odważnymi decyzjami artystycznymi. Tym razem głośno zrobiło się na temat jego najnowszych zdjęć. O co chodzi?

Zobacz wideo Michał Szpak o powrocie do TVP. Mówi o odświeżeniu i tolerancji

Michał Szpak niczym Jezus. "To już absolutny brak szacunku"

Piosenkarz zamieścił na swoim profilu serię przyciągających uwagę grafik. Widzimy na nich Szpaka wiszącego z rozłożonymi rękami i charakterystycznie ułożonymi nogami. Ubrany jest w przezroczystą kreację, na której umieszczono fragmenty z Pisma Świętego. Niektórzy internauci są oburzeni kierunkiem, w którym podąża 34-latek. Pod postem pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. "Bardzo mi się nie podoba", "Myślę, że nikt nie powinien naśladować Jezusa. Podoba mi się twoja muzyka, ale myślę, że idziesz w złym kierunku. Jestem katolikiem i nie zgadzam się z tym", "To już absolutny brak szacunku", "Wszystko ma swoje granice", "Zostawmy pewne symbole w spokoju" - czytamy. Zdjęcia, o których mowa, znajdziecie na końcu artykułu. Myślicie, że Michał Szpak przesadził? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.

Michał Szpak naśladował Jezusa. Wcześniej zarzucano mu... promowanie satanizmu

W połowie ubiegłego roku głośno zrobiło się na temat krzyża wytatuowanego na ręce wokalisty. Kiedy Szpak trzyma rękę w górze, krzyż ten wygląda na odwrócony. W sieci zaczęły pojawiać się zarzuty o promowanie satanizmu. Co na to sam piosenkarz? "Dla mnie to jest takie śmieszne. W ogóle mnie to nie rusza i zastanawia mnie to, jak nieszczęśliwym trzeba być człowiekiem, żeby wymyślać sobie takie teorie spiskowe" - mówił w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post. "Nie mam pojęcia, w którym rewirze mózgu się to dzieje. (...) Przykre jest to, że tak wielu nieszczęśliwych ludzi jest w kraju. Zdarza się, że tych komentarzy jest naprawdę dużo (...). Sugeruję, żeby osoby tak rzewnie komentujące negatywnie innych, którzy osiągają sukces, wzięli tabletkę uspokajającą, albo poszli na ostrą psychoanalizę" - dodał.