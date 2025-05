Mateusz Morawiecki rzadko pokazuje się publicznie ze swoją żoną. Na jego profilu na Instagramie częściej możemy zobaczyć zdjęcia i nagrania z życia zawodowego niż z prywatnego. Tym razem były premier Polski zaskoczył ujęciem z wesela. Widzimy na nim Morawieckiego w eleganckim garniturze i jego żonę Iwonę w wyjątkowej kreacji.

Mateusz Morawiecki zaszalał na weselu. Opis mówi wszystko

"Hej, wesele! Dziś bawimy się do rana" - czytamy pod zdjęciem sprzed eleganckiego lokalu. Morawiecki i jego żona pozują na tle fontanny w eleganckich strojach. Polityk postawił na klasykę - miał na sobie granatowy garnitur, białą koszulę i krawat w kropki. Nieco więcej szaleństwa widzimy u jego żony. Iwona Morawiecka założyła długą, zieloną, rozkloszowaną suknię z pokaźnym kwiatem na środku. Żeby było jeszcze ciekawiej, na wierzch zarzuciła czerwoną chustę. Widać, że ukochana polityka nie boi się eksperymentować z kolorami, co docenili niektórzy internauci. A wy co myślicie? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Kim jest żona Mateusza Morawieckiego?

Mateusz Morawiecki poznał swoją żonę Iwonę jeszcze w szkole podstawowej. Para stanęła na ślubnym kobiercu tuż po studiach. Doczekali się aż czwórki dzieci. Prywatność jest dla nich priorytetem. Iwona Morawiecka rzadko pokazuje się publicznie i równie rzadko udziela się w mediach społecznościowych. Wiadomo, że kobieta zajmuje się wynajmem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Wyjątkowo głośno zrobiło się o niej przy okazji sprawdzania majątku Morawieckich przez dziennikarzy. Wtedy okazało się, że premier ukrywał część nieruchomości przed opinią publiczną – gdy zaczął karierę polityczną, przepisał je na żonę. W 2019 roku "Gazeta Wyborcza" opisała sprawę zakupu działek na wrocławskim Oporowie. Na jaw wyszło, że Morawieccy zakupili je za 700 tysięcy od Kościoła. Transakcji dokonali w 2002 roku. Dziewiętnaście lat później działki sprzedała Iwona Morawiecka. Dostała za nie aż 14,9 milionów złotych. Ich nowym właścicielem została spółka Paskart Sobuś. Żona premiera miała deklarować, że sprzeda działki "po kosztach", a pieniądze trafią na cele charytatywne. Po sprzedaży wydała oficjalne oświadczenie, z którego wynikało, że kupujący byli zobowiązani do nieodpłatnego przekazania części gruntu na ręce samorządu.