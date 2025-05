2 maja, w związku ze Świętem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, wiele znanych osób dzieli się w mediach społecznościowych swoimi refleksjami związanymi z ojczyzną i patriotyzmem. Na osobisty przekaz zdecydował się również Paweł Deląg, który opublikował poruszający wpis, opatrzony zdjęciem polskiej flagi.

REKLAMA

Zobacz wideo Deląg wspomina pierwsze spotkanie z Liszowską. "Wiktor wcale takim fajnym facetem nie był"

Paweł Deląg podzielił się szczerym wpisem. Opowiedział o patriotyzmie i armii

Paweł Deląg w nowym poście na Instagramie podkreślił, że patriotyzm nie powinien sprowadzać się do głośnych manifestacji czy emocjonalnych haseł. Zdaniem aktora prawdziwa miłość do ojczyzny wyraża się przez odpowiedzialność - zarówno indywidualną, jak i zbiorową. "Patriotyzm to nie hałas, to nie chaos, to nie krzyki, tylko odpowiedzialność. Nasz kraj odniósł sukces" - zaczął swój emocjonalny wpis artysta. Gwiazdor przy okazji poruszył także temat wojska i ewentualnej obrony naszego kraju w razie grożącego mu niebezpieczeństwa. "Możemy być dumni, ale nie możemy być ślepi na istniejące zagrożenia. Dziś to znaczy: silne społeczeństwo i silna armia. Silne społeczeństwo wolne od wszelkiej partyjnej propagandy. Obywatelskie społeczeństwo" - wyjawił aktor.

Paweł Deląg w szczerych słowach o patriotyzmie. Fani nie kryją podziwu

Paweł Deląg w dalszej części swojego wpisu wyraził też oczekiwania wobec urzędników państwowych, przypominając, że ich głównym obowiązkiem jest służba obywatelom, nie zaś interesom politycznych ugrupowań. "Polska musi być bezpieczna, wolna i mądra. Urzędnicy państwowi muszą służyć społeczeństwu, a nie swoim partyjnym interesom. Muszą wiedzieć, że ciąży na nich odpowiedzialność za swoje czyny. Bądźmy dumni, ale nie ślepi. Wolni, ale gotowi bronić" - napisał aktor. Pod wpisem Deląga szybko pojawiły się komentarze popierające jego wyznanie. "W pełni się z panem zgadzam", "Mądre słowa panie Pawle", "Piękne słowa i pięknie powiedziane. Nie każdy tak potrafi. Panie Pawle masz mój podziw i wielki szacunek, widać, że twoje serce jest na właściwym miejscu" - pisali pod postem rozentuzjazmowani fani aktora.