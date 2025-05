Joaquin Phoenix to amerykański aktor i zdobywca Oscara, który ma na koncie role w wielu wybitnych produkcjach filmowych. Widzowie mogli oglądać go w "Napoleonie", "Jokerze", "Her" oraz "Bo się boi". Prywatnie aktor jest w związku małżeńskim z Rooney Marą. Zakochani doczekali się dwójki dzieci. Mieszkają w Los Angeles. Niestety, ostatnio doszło do bardzo przykrego incydentu w posiadłości aktora. Joaquin Phoenix został okradziony.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwiastun "Jokera". Tak Phoenix śpiewał z Gagą

Joaquin Phoenix został okradziony. To pracownik wezwał policję. "Trwa śledztwo"

Jak informuje portal Daily Mail, 1 maja Joaquin Phoenix został okradziony. Sprzed nieruchomości aktora z Los Angeles zniknął samochód marki Volvo z 2022 r., którego cena wynosiła około 60 tys. dolarów. Na ten moment nie wiadomo dokładnie, czy auto było zaparkowane na posesji Phoenixa, czy przed ogrodzeniem. "W momencie kradzieży Phoenix nie przebywał w domu, więc pracownik, który odkrył kradzież, zgłosił sprawę na policję. Na ten moment nie dokonano żadnych aresztowań, ale trwa śledztwo. (...) Nie wiadomo również, czy żona Joaquina, Rooney Mara, była w domu, gdy kradzież została odkryta" - czytamy na stronie Daily Mail. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że sprawcy nie udało się złapać. Nie odzyskano także skradzionego samochodu. Zagraniczne media próbowały skontaktować się z aktorem. Joaquin Phoenix nie udzielił komentarza na temat kradzieży samochodu.

Rooney Mara w szczerych słowach o małżeństwie. "Mieszkając razem..."

Rooney Mara i Joaquin Phoenix mają doświadczenie w branży filmowej. Chociaż aktorka rzadko występuje na ekranie, to w ich domu nie brakuje kreatywności oraz rozmów o produkcjach. - Mieszkając razem, nie czuję, że przebywam w domu z dwoma aktorami, ponieważ nie pracowałam przez pierwsze trzy i pół roku, kiedy byliśmy razem. Zasadniczo odkąd jesteśmy razem, pracowałam tylko jeden lub dwa razy, a jeden był naprawdę mały i krótki. Czujemy się jak kreatywne gospodarstwo domowe, ciągle rozmawiamy o kreatywnych rzeczach - mówiła w 2022 roku w podcaście LaunchLeft.