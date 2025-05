2 maja David Beckham skończył 50 lat, ale świętowanie rozpoczął już dwa dni wcześniej. 30 kwietnia, w środowy wieczór zorganizował wystawną imprezę w swojej rezydencji w Cotswolds. Wśród gości znalazła się najbliższa rodzina byłego piłkarza. Nie zabrakło także nietypowych atrakcji. Jedno jest pewne - wszyscy bawili się znakomicie. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia z wyjątkowego dnia.

David Beckham świętuje 50. urodziny. Impreza wśród najbliższych to nie wszystko

Wśród zaproszonych gości znalazł się najmłodszy syn Beckhama, Cruz, który na urodzinach ojca pojawił się w klasycznym smokingu z czerwonymi szelkami. Jego partnerka Jackie Apostel miała na sobie czerwoną, satynową suknię. Na Instagramie pojawiły się też zdjęcia z rodziną Victorii Beckham - jej młodsza siostra Louise Adams zaprezentowała się w czarnej sukni zaprojektowanej przez Victorię. Sama żona Davida Beckhama również wyglądała zjawiskowo w długiej, białej sukni na cienkich ramiączkach.

Na imprezie pojawiła się z trójką dzieci: Liberty, Tallulah i Finlayem. Gości częstowano wykwintnymi koktajlami, a jedną z atrakcji były przejażdżki ekskluzywnymi autami. Impreza nabrała jeszcze bardziej zaskakującego charakteru, gdy część uczestników postanowiła wskoczyć do stawu - nie przebierając się wcześniej z eleganckich kreacji. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

To jednak nie koniec świętowania Beckhama i jego najbliższych. Były piłkarz Manchesteru United zapowiedział dalsze celebrowanie okrągłych urodzin. Tym razem jednak postawi na bardziej kameralne wydarzenie. 2 maja, w piątek Beckham zorganizuje wystawną kolację w trzygwiazdkowej restauracji Core w Londynie. Na liście gości znalazł się nie tylko rodzina sportowca, ale także celebryci, w tym Tom Cruise i dawni znajomi z drużyny.

David Beckham od wielu lat tworzy szczęśliwy związek z Victorią Beckham. Ile mają dzieci?

Dla setek tysięcy fanów David Beckham to nie tylko legenda futbolu, ale też wzór do naśladowania. Od 26 lat tworzy udane małżeństwo z Victorią Beckham i od tamtej pory uchodzą za jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych par w świecie show-biznesu. Doczekali się trzech synów: Brooklyna, Romeo Jamesa i Cruza, a także córkę Harper Seven.