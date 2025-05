Od 2024 roku Katarzyna Nosowska razem z synem Mikołajem Krajewskim prowadzi podcast "Bliskoznaczni", który szybko zyskał popularność i uznanie słuchaczy. Jeden z ostatnich odcinków wzbudził jednak spore kontrowersje, a to za sprawą poglądów, jakimi podzieliła się wokalistka.

Katarzyna Nosowska podzieliła się kontrowersyjnymi poglądami. Padły słowa o nałogach

Gościem jednego z odcinków podcastu "Bliskoznaczni" był Vito Bambino. W trakcie rozmowy Katarzyna Nosowska poruszyła temat wpływu dziecięcych traum na późniejsze uzależnienia dorosłych. Artystka powołując się na teorię medycyny alternatywnej, zasugerowała, że traumy związane z matką mogą w dorosłości skutkować uzależnieniem od alkoholu, natomiast trudne relacje z ojcem - skłonnością do palenia papierosów. - Miałam ci powiedzieć, o czym świadczy palenie. Jest powiedziane, że pewnego rodzaju deficyty albo rodzaj ciężaru, który nosimy w sobie, jest związany z mamą - zaczęła. - Brak relacji zasilającej z mamą, traumy, w jakimkolwiek natężeniu, związane z mamą, albo brak mamy, odrzucenie przez mamę prowadzi do picia. A palenie to ojciec - powiedziała Nosowska.

Katarzyna Nosowska zawiodła fanów? Nie kryli złości na to, co powiedziała

Teoria wygłoszona przez Nosowską wywołała niemałe poruszenie i podzieliła odbiorców podcastu. Wielu z nich zarzuciło artystce promowanie pseudonaukowych treści i szerzenie niepotwierdzonych teorii. Pod nagraniem pojawiło się sporo komentarzy wyrażających oburzenie i rozczarowanie jej słowami. Część słuchaczy zaapelowała, by w przyszłości do rozmów zapraszać specjalistów z odpowiednim zapleczem naukowym, aby uniknąć dezinformacji. "To chyba poszło trochę za daleko", "Pani Kasiu, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam, ale błagam nie przekazujcie takich poptreści, bo macie zasięgi i idzie taka papka w świat", "Nie no, błagam", "Co za totalne bzdury" - pisali. Rozważania Nosowskiej krótko i dosadnie podsumował także psychiatra. "Nie" - podpisał post, w którym autorka zapytała: "Znaliście tę teorię?".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.