W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 29 kwietnia doszło do tragedii, która poruszyła całą Polskę. W wyniku brutalnego ataku nożownika życie stracił ceniony ortopeda dr Tomasz Solecki. Przedstawiciele placówki poinformowali, że msza żałobna zostanie odprawiona w środę 7 maja o godzinie 13.40 w kaplicy na cmentarzu Batowickim w Krakowie. Głos w sprawie tego tragicznego wydarzenia zabrała Monika Olejnik, która opublikowała poruszający wpis w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik wyznała, że ma raka. Małgorzata Rozenek-Majdan zwraca uwagę na ważną rzecz

Monika Olejnik poruszona tragedią w krakowskim szpitalu. Poruszyła ważną kwestię społeczną

Monika Olejnik, poruszona tragedią w Krakowie, postanowiła zareagować. W mediach społecznościowych opublikowała rolkę ze zdjęciami ze swojej kampanii przeciwko przemocy i podzieliła się swoimi przemyśleniami. Dotyczyły one nie tylko tragedii, która miała miejsce w szpitalu, ale też niepokojącym zjawisku, jakim jest rosnąca agresja.

Jestem przerażona agresją! Przeraża mnie wojna! Przeraża mnie przemoc w szpitalach, szkołach, domach i na ulicach! Zamordowanie Tomasza Soleckiego, lekarza ortopedy, jest szokiem dla nas wszystkich. Wcześniej agresji wielokrotnie doświadczyli ratownicy medyczni w czasie kiedy ratowali życie

- podkreśliła we wpisie.

Monika Olejnik wspomniała swój manifest, kiedy protestowała z Robertem Lewandowskim

W dalszej części publikacji Monika Olejnik podkreśliła, że to, co wydarzyło się w Krakowie, nie jest niczym nowym i już wielokrotnie dochodziło do takich sytuacji. Zwróciła uwagę na problem, jakim jest przemoc i hejt. "Musimy czuć się bezpiecznie. Dlatego od lat powtarzam #StopHejt #StopPrzemocy" - podkreśliła. Dziennikarka przypomniała o swoim sopockim manifeście, kiedy wraz z Robertem Lewandowskim protestowała przeciwko przemocy na całym świecie. W akcję były zaangażowane także takie osoby jak m.in. Joanna Kulig, Anita Włodarczyk czy Kuba Błaszczykowski. "Przemoc jest jak rana, która goi się powoli albo wcale!" - podsumowała Monika Olejnik. W sekcji komentarzy pojawiły się głosy internautów dogłębnie poruszonych tym, co się ostatnio wydarzyło. "To jest bardzo smutne i przerażające. Moc nienawiści w ludziach przeraża mnie. To jest problem międzynarodowy! Nie można przechodzić bezczynnie wobec takich przypadków", "Agresja wkracza w nasze życie małymi krokami. Przykro o tym pisać, ale nie czynią tego migranci, tylko nasi politycy" - czytamy w komentarzach.