30 kwietnia rodzina Tomasza Jakubiaka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych o śmierci 41-letniego kucharza. "Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany Tata, Mąż, Kucharz i Człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" - czytamy w komunikacie. Po tym jak media obiegła tragiczna wiadomość o jego śmierci, w sieci zaczęły pojawiać się pożegnalne wpisy. Głos zabrała m.in. jego siostra.

Poruszający wpis siostry Tomasza Jakubiaka. "Byliśmy z Tomkiem do samego końca"

Siostra Tomasza Jakubiaka po tym, jak media obiegła wieść o jego śmierci, opublikowała w sieci zdjęcie kucharza. "Braciszku" - dodała w opisie. Tym razem zdecydowała się na bardziej obszerną publikację. Podkreśliła, że jej brat, który do ostatnich chwil walczył o zdrowie miał przy sobie bliskich.

Chcę, żebyście wiedzieli, że byliśmy z Tomkiem do samego końca. Odszedł otulony naszą miłością. Mój brat całe życie był w podróży. I w tę ostatnią zabrał nas ze sobą

- czytamy we wpisie opublikowanym na InstaStories.

Ekipa programu "MasterChef Nastolatki" pożegnała Tomasza Jakubiaka. "Wpatrujemy się w krzesło, na którym nigdy już nie usiądzie"

Z Tomaszem Jakubiakiem pożegnała się ekipa programu "MasterChef Nastolatki", w którym jeszcze do niedawna brał udział. Podkreślono, że był wyjątkowo serdeczną i pozytywną osobą i rozweselał całą ekipę na planie. "Kupował serca wszystkich, jakby to były jabłka na Starym Kleparzu. Po prostu przychodził, zagadywał, żartował. I zawsze pamiętał. Urodziny, upodobania, zajawki, imiona dzieci. Mieliśmy wrażenie, że był częścią naszej ekipy od zawsze" - czytamy we wpisie. W dalszej części wpisu podkreślono, że Jakubiak na zawsze zostanie zapamiętany. "Wpatrujemy się w krzesło jurorskie, na którym już nigdy nie usiądzie Tomek. Ta bliska i widoczna nieobecność jest najboleśniejsza, ale jednocześnie wiemy, że Tomek w jakiś sposób zawsze tu będzie. Wszyscy pamiętamy jego wygłupy, przygody, opowieści z podróży i dobre słowa, które miał dla każdego. 'Żegnaj' nie przechodzi przez gardło. Mówimy 'do zobaczenia'. Gdzieś, kiedyś, jakoś" - napisano w komunikacie. Kucharza pożegnały również m.in. Magda Gessler i Anna Starmach.