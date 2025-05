Sławomir Wałęsa nie żyje. Służby przekazały już więcej szczegółów w sprawie syna byłego prezydenta Lecha Wałęsy. - Wczoraj (30 kwietnia 2025 roku - red.) policjanci wraz ze strażakami, na prośbę sąsiadów, weszli do mieszkania przy ulicy Dziewulskiego w Toruniu, gdzie ujawnili zwłoki 52-letniego mężczyzny. Nie nosiło ono śladów działania osób trzecich - wyjawiła dla "Super Expressu" aspirant Dominika Bocian, rzeczniczka toruńskiej policji. - Szczegółowe okoliczności i przyczyna zgonu mężczyzny są przedmiotem prokuratorskiego śledztwa - dodała aspirant w rozmowie z Radiem ESKA. - Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód prowadzi śledztwo w kierunku przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci Sławomira W. Na poniedziałek zaplanowana jest sekcja zwłok - przekazał TVN Prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Sławomir Wałęsa nie żyje. Syn byłego prezydenta zmagał się z problemami z alkoholem

Na temat problemów syna wypowiedział się Lech Wałęsa w wywiadzie dla "Super Expressu" w 2020 roku. Jak ujawnił były prezydent Polski, rodzina Sławomira chciała go wysłać na odwyk. - Jestem zdecydowany, bo inne środki nie skutkują, choć on jest dość inteligentny. (...) Dziecko jest zawsze dziecko niezależnie od tego, w jakim stanie jest. Przykro mi bardzo, że nie możemy go wyleczyć, ale może post i modlitwa kiedyś go wyleczą. Kocham go, jak każde inne moje dziecko i każde następne, gdybym miał, to także bym kochał - wyjaśnił Wałęsa w rozmowie.

Do tematu powrócono w 2022 roku, gdy wywiadu udzielił także sam Sławomir. Syn Wałęsy ujawnił wtedy, że odstawił już alkohol, gdyż nie było go na niego stać. - Przestałem pić, bo wszystko jest drogie. To nie żaden odwyk to spowodował, tylko warunki ekonomiczne. Na razie nie dostałem wezwania na przymusowy odwyk. Czekam na rachunek za prąd i podwyżkę czynszu za mieszkanie. No nie mam na alkohol - skomentował również dla "Super Expressu".

Lech Wałęsa przed laty stracił także drugiego syna. Sławomir Wałęsa wspierał brata

Przypomnijmy, że w styczniu 2017 roku w mediach pojawiła się informacja o śmierci młodszego brata Sławomira - Przemysława Wałęsy. Jak się okazało, mężczyzna również zmagał się z chorobą alkoholową. - Czasami z Przemkiem nie gadaliśmy nawet po pół roku, ale zawsze mogliśmy na siebie liczyć. Dzwoniłem do niego dzień po tym, jak opuścił ośrodek terapeutyczny. Martwiłem się o niego - opowiadał po śmierci brata Sławomir Wałęsa.

