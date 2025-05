Wzruszające pożegnanie Jakubiaka. Starmach pokazała wspólne chwile

Wiadomość o śmierci Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła środowiskiem kulinarnym. Niedawno pisaliśmy o poruszających słowach, w których pożegnała kucharza Magda Gessler. Teraz na swoje pożegnanie zdecydowała się również Anna Starmach. Była jurorka programu TVN nie kryła poruszenia.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska o braku Tomasza Jakubiaka w "MasterChef Nastolatki". Stacja bardzo się postarała

Anna Starmach pożegnała Tomasza Jakubiaka. Opublikowała emocjonalny wpis

1 maja, czyli dzień po ogłoszeniu smutnej wiadomości przez rodzinę Tomasza Jakubiaka, Anna Starmach pokazała w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z kucharzem. Na archiwalnej fotografii wykonanej na planie programu "MasterChef" możemy zobaczyć jurorów programu TVN w szampańskich nastrojach. Widać, że Starmach i Jakubiak świetnie czuli się w swoim towarzystwie. Autorka licznych książek kucharskich w krótkim, lecz wymownym wpisie dała wyraz swojej żałobie, wspominając przyjaciela jako serdecznego, uśmiechniętego i pełnego ciepła człowieka, który na zawsze zostanie w jej pamięci. "Takim go będę pamiętać. Z uśmiechem i sercem za dłoni. Tęsknię, do zobaczenia" - napisała Starmach. Pod fotografią szybko pojawiło się wiele komentarzy od poruszonych fanów gwiazdy. "Serce pęka", "Panie Tomku do zobaczenia" - pisali rozżaleni fani. Niedługo po publikacji poruszającego postu Starmach zdecydowała się dodać kilka InstaStories, na których możemy zobaczyć poruszające momenty z różnych chwil życia Tomasza Jakubiaka.

Magda Gessler pożegnała Tomasza Jakubiaka. Jej wpis łapie za serce

Wśród licznych wyrazów smutku i wspomnień po śmierci Tomasza Jakubiaka znalazł się wyjątkowo emocjonalny wpis Magdy Gessler. Restauratorka podzieliła się na Instagramie archiwalnym zdjęciem, na którym razem z kucharzem uchwyceni są w radosnym, pełnym ciepła momencie. Fotografia przedstawia jurorów programów TVN w doskonałych nastrojach, a Gessler opatrzyła ją wzruszającym komentarzem: "Zawsze jesteś… Twoja energia, ty jesteś częścią naszego świata… Jesteś i będziesz… Ogromnie boli, ale takie chwile, jak powyżej, są wskazówka dla nas. Trzeba pięknie żyć tak jak Tomek". Pod postem gwiazdy TVN szybko zaroiło się od komentarzy poruszonych fanów, którzy wyrażali współczucie i dzielili się swoimi emocjami: "Jestem siłami z Tomkiem i jego familią", "Szkoda, strasznie... Taki ciepły człowiek, otwarty na ludzi i ten jego głos i śmiech. Bywaj Tomku. Twoje Głodomory" - pisali fani.