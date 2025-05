Wieść o śmierci Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła nie tylko jego fanami, ale także wieloma osobistościami ze świata gastronomii. Znany kucharz i juror programów kulinarnych odszedł w wieku 41 lat po walce z nowotworem. 30 kwietnia jego bliscy przekazali smutną wiadomość za pośrednictwem Instagrama, a w internecie szybko zaczęły pojawiać się pełne emocji słowa pożegnania.

Magda Gessler pożegnała Tomasz Jakubiaka w emocjonalnym wpisie. Jej słowa łapią ze serce

Wśród wielu głosów żalu i wspomnień pojawił się poruszający wpis Magdy Gessler. Restauratorka na swoim instagramowym koncie opublikowała archiwalne zdjęcie, do którego zapozowała wspólnie z kucharzem. Na fotografii został uwieczniony moment, gdy oboje byli w świetnych humorach. Gessler do zdjęcia dołączyła poruszający opis. "Zawsze jesteś… Twoja energia, ty jesteś częścią naszego świata… Jesteś i będziesz… Ogromnie boli, ale takie chwile, jak powyżej są wskazówka dla nas. Trzeba pięknie żyć, tak jak Tomek" - napisała restauratorka. Pod wpisem gwiazdy TVN szybko pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy składali kondolencje bliskim kucharza oraz wyrażali żal po odejściu jurora programu "MasterChef".. "Jestem siłami z Tomkiem i jego familią", "Szkoda, strasznie... Taki ciepły człowiek, otwarty na ludzi i ten jego głos i śmiech. Bywaj Tomku. Twoje Głodomory" - pisali fani.

Magda Gessler przed laty dała szansę Tomaszowi Jakubiakowi. To u niej zaczynał karierę

Niewiele osób wie, że to właśnie Magda Gessler odegrała istotną rolę w początkach kariery Tomasza Jakubiaka. W latach 90. gwiazda TVN prowadziła restaurację "Casa Valdemar" na warszawskim Śródmieściu. Młody Tomasz, wtedy jeszcze nastolatek, mieszkał tuż nad lokalem i każdego dnia obserwował przez kuchenne okno, jak pracuje zespół restauratorki. Z czasem zebrał się na odwagę i sam zaproponował pomoc w kuchni. O tej zaskakującej sytuacji Jakubiak wspomniał w "Kulisach sławy" programu "Uwaga". - W 1996 r. przy moim podwórku otwarta została jedna z pierwszych restauracji Magdy Gessler. Siadałem na parapecie kuchni restauracji i obserwowałem, jak oni tam gotują. W końcu poprosiłem, żeby nauczyli mnie gotować i coraz więcej czasu spędzałem już w środku restauracji - wyznał. Kucharz nie ukrywał, że to właśnie dzięki słynnej restauratorce rozpoczęła się jego zawodowa droga. - Gdy miałem 14 lat, to ją denerwowałem. Latałem jej pod nogami, a ona mówiła: "Weźcie tego blondaska. Niech pogotuje". Cała kariera zaczęła się dzięki tej restauracji - wyznał w programie TVN.