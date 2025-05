"Z ogromnym bólem informujemy, że odszedł Tomek Jakubiak - ukochany tata, mąż, kucharz i człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami. Rodzina prosi o pełne uszanowanie prywatności i spokoju w tym niezwykle trudnym czasie" - napisali bliscy kucharza na Instagramie wieczorem 30 kwietnia. Jakubiak w ostatnich miesiącach zmagał się z chorobą nowotworową. Na pięć dni przed przekazanie smutnych wieści, na profilu Tomasza pojawiło się oświadczenie, które skierował do zaniepokojonych obserwatorów.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Na kilka dni przed śmiercią udostępnił poruszający wpis

Pod koniec kwietnia Jakubiak udał się na leczenie do Aten. Wtedy też kucharz przestał być aktywnym w mediach społecznościowych, co prędko zaniepokoiło jego obserwatorów. Po kilku dniach nieobecności - a dokładnie 25 kwietnia - na jego profilu na Instagramie pojawiło się oświadczenie. "Kochane Głodomory, jak widzicie, jestem mniej aktywny w mediach społecznościowych. Obecnie przebywam w Atenach, gdzie intensywnie się leczę. Walka, którą toczę, wymaga ode mnie ogromnej ilości czasu, siły i pełnego skupienia. Każdy dzień to wyzwanie, któremu staram się sprostać z pełnym zaangażowaniem" - wyjaśnił fanom kucharz, po czym szczerze im też podziękował.

"Z całego serca dziękuję wam za troskę, wiadomości i wsparcie - są dla mnie niezwykle ważne. Odwiedzam Instagrama, czasem czytam wasze komentarze i wiadomości, ale nie jestem w stanie każdemu z osobna odpisać. Proszę, nie odbierajcie tego jako obojętności - po prostu muszę teraz skoncentrować się na leczeniu. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Wasza obecność, dobre słowa i pozytywna energia są dla mnie nieocenione" - napisał w swoim ostatnim poście Tomasz Jakubiak.

Przyjaciele Tomasza Jakubiaka oddali mu hołd w mediach społecznościowych. "Byłeś prawdziwy... dziękuję"

Gdy informacja o śmierci Jakubiaka pojawiła się w mediach, jego przyjaciele zaczęli udostępniać poruszające wpisy, którymi wspominają i żegnają kucharza. "Trudno pisać cokolwiek. Tomku, będzie wielka pustka bez ciebie. Odpoczywaj, przyjacielu" - napisał na Instagramie Michel Moran, dołączając do postu zdjęcie ze zmarłym kolegą. "Ciężko w to uwierzyć. Byłeś prawdziwy... dziękuję" - przekazała również Magda Gessler, udostępniając czarno-białą fotografię Jakubiaka. Dorota Szelągowska zdecydowała się za to na bardziej symboliczne upamiętnienie przyjaciela, dodając archiwalne nagranie, które skwitowała wymownymi słowami "Do zo przekocie, widzimy się później".