Złożyli hołd Jakubiakowi. Słowa Szelągowskiej wyciskają łzy z oczu

Informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka, która ukazała się 30 kwietnia 2025 roku, poruszyła nie tylko fanów kucharza, ale i wiele znanych osób ze świata mediów i gastronomii. Juror programu "MasterChef", i autor wielu znanych książek kulinarnych zmarł w wieku 41 lat po walce z chorobą nowotworową. Bliscy poinformowali o jego odejściu we wzruszającym wpisie na Instagramie, a w sieci natychmiast zaczęły pojawiać się poruszające pożegnania.

Tomasz Jakubiak nie żyje. Patrycja Markowska, Magda Gessler i Michel Moran żegnają kucharza

Jedną z pierwszych osób, która publicznie oddała hołd Jakubiakowi, była Patrycja Markowska. W emocjonalnym wpisie na Instagramie napisała: "Tomek… Brakuje słów. Byłeś światłem. Zawsze będziesz. Do zobaczenia po tamtej stronie" - przekazała w hołdzie dla kucharza piosenkarka na Instagramie, dołączając przy okazji swoje czarno-białe zdjęcie z kucharzem. Na Instagramie siostry kucharza również pojawił się pamiątkowy kadr. Joanna Jakubiak w jednym słowie przekazała cały ból. "Braciszku" - napisała.

Krótkim, ale przejmującym wpisem podzielił się też Michel Moran - przyjaciel kucharza z programu "MasterChef": "Trudno pisać cokolwiek. Tomku, będzie wielka pustka bez ciebie. Odpoczywaj, przyjacielu" - napisał juror. Kucharz dołączył do postu swoje zdjęcie ze zmarłym przyjacielem. Swoje pożegnanie opublikowała również Magda Gessler. W relacji na Instagramie udostępniła czarno-białe zdjęcie Tomasza Jakubiaka, pisząc: "Ciężko w to uwierzyć. Byłeś prawdziwy... dziękuję".

Tomasz Jakubiak nie żyje. Słowa Doroty Szelągowskiej, Damiana Kordasa i Doroty Gardias łapią za serce

W emocjonalnych słowach Tomasza pożegnała m.in. Dorota Gardias, która napisała: "Zawsze uśmiechnięty, zawsze serdeczny, życzliwy, miły i uważny na innych… Twoje odejście bardzo boli Tomeczku… byłeś słońcem" - wyznała celebrytka.

Wspomnieniami o spotkaniach z Jakubiakiem podzielił się także Damian Kordas. Uczestnik programu "MasterChef" zrelacjonował swoje pierwsze warsztaty kulinarne, które poprowadził właśnie zmarły kucharz: "Byłem na maksa podekscytowany, bo prowadził je człowiek, którego podziwiałem (…) To, co się dziś stało, to niewyobrażalna strata" - napisał w swojej relacji. Kordas podkreślił, że Jakubiak miał nie tylko ogromną pasję do gotowania, ale też do ludzi.

Dorota Szelągowska zdecydowała się na symboliczny wpis. Opublikowała archiwalne nagranie z Tomaszem Jakubiakiem i opatrzyła je jedynie krótkim, ale wymownym komentarzem "Do zo przekocie, widzimy się później". Swój post gwiazda opatrzyła dodatkowym opisem. "Zrobiłeś wszystko" - napisała jurorka programu "MasterChef".