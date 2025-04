Tomasz Jakubiak zmarł w wieku 41 lat po kilku miesiącach choroby. Rodzina znanego kucharza udostępniła wieczorem 30 kwietnia post, w którym poinformowała o jego śmierci. "Odszedł Tomek Jakubiak - ukochany tata, mąż, kucharz i człowiek, którego serce biło dla innych - w domu, przy stole, w codzienności. Jego odejście zostawiło pustkę, której nie da się opisać słowami" - przekazano w poruszającym wpisie. Z Jakubiakiem postanowiła pożegnać się także ekipa "MasterChef Nastolatki" - show, w którym jeszcze do niedawna się udzielał.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska o braku Tomasza Jakubiaka w "MasterChef Nastolatki". Stacja bardzo się postarała

Tomasz Jakubiak zmarł w wieku 41 lat. "Ta bliska i widoczna nieobecność jest najboleśniejsza"

Na profilu programu udostępniono równie wzruszający post oraz czarno-białe zdjęcie kucharza. "Zadzwonił telefon z wiadomością, której się spodziewaliśmy, ale której nie chcieliśmy słyszeć. Najpierw smutek. A potem cisza - długa i hałaśliwa" - zaczęto we wpisie o Jakubiaku, po czym ekipa przeszła do wspominania jego osoby. "Kupował serca wszystkich, jakby to były jabłka na Starym Kleparzu. Po prostu przychodził, zagadywał, żartował. I zawsze pamiętał. Urodziny, upodobania, zajawki, imiona dzieci. Mieliśmy wrażenie, że był częścią naszej ekipy od zawsze" - napisano dalej.

Wpatrujemy się w krzesło jurorskie, na którym już nigdy nie usiądzie Tomek. Ta bliska i widoczna nieobecność jest najboleśniejsza, ale jednocześnie wiemy, że Tomek w jakiś sposób zawsze tu będzie. Wszyscy pamiętamy jego wygłupy, przygody, opowieści z podróży i dobre słowa, które miał dla każdego. 'Żegnaj' nie przechodzi przez gardło. Mówimy 'do zobaczenia'. Gdzieś, kiedyś, jakoś

- przekazano w instagramowym poście.

Tak bliscy upamiętniają Tomasza Jakubiaka. "Będzie wielka pustka bez ciebie"

Na krótko od przekazania informacji o śmierci kucharza w mediach zaczęły pojawiać się wpisy jego przyjaciół i znajomych. Bliskie Jakubiakowi osoby składają poruszający hołd zmarłemu. "Ciężko w to uwierzyć. Byłeś prawdziwy... dziękuję" - napisała na InstaStories Magda Gessler, dołączając czarno-białe zdjęcie Tomasza. "Trudno pisać cokolwiek. Tomku, będzie wielka pustka bez ciebie. Odpoczywaj, przyjacielu" - przekazał także Michel Moran, dodając wspólny kadr ze zmarłym kucharzem.