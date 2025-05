Barron Trump to najmłodszy syn byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, i jego żony Melanii Trump. Obecnie studiuje w prestiżowej Stern School of Business, należącej do Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU), jednej z najbardziej renomowanych szkół biznesu w USA. To zaskakujący wybór, biorąc pod uwagę, że jego ojciec studiował na Wharton School of Business w Pensylwanii.

Barron Trump studiuje na uczelni z Polką. Opowiedziała o codzienności syna Donalda Trumpa

Co ciekawe na tej samej uczelni, na której można spotkać Barrona Trumpa, studiuje również Polka - Natalia Jedlińska. Dziewczyna w jednym z nagrań opublikowanych na TikToku zdradziła kulisy codzienności syna prezydenta USA na kampusie. Jak mówi, młody Trump nie wyróżnia się zachowaniem na tle innych studentów, ale trudno go przeoczyć ze względu na wysoki wzrost. - Chodzę do szkoły z synem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najśmieszniejsze jest chyba to, że chodzi z ochroną na wykłady. W sumie ci ochroniarze też z tego korzystają i mogą się czegoś nauczyć. Oczywiście nie mieszka w akademiku, jak wszyscy, tylko w Trump Tower - wyjawiła Natalia na opublikowanym w sieci nagraniu.

Natalia Jedlińska w rozmowie z serwisem Noizz, opowiedziała również o tym, jak sama dostała się na uczelnię, do której chodzi syn Donalda Trumpa. Jak przyznała, proces rekrutacyjny do NYU był dla niej bardzo wymagający, gdyż musiała zdać egzamin językowy na wysokim poziomie oraz napisać esej motywacyjny. Polka podkreśliła jednak, że mimo trudności, marzenia są możliwe do zrealizowania - czego sama jest najlepszym przykładem. "W związku z renomą uczelni bardzo dużo osób próbuje się na nią dostać, przez co rekrutacja nie należy do najłatwiejszych. Jednak, jak widać po mnie, wszystko jest możliwe. By mnie przyjęto, musiałam spełnić kilka warunków: przede wszystkim wymagano ode mnie zdania egzaminu potwierdzającego bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz napisania 'personal essay'" - wyjawiła w rozmowie z serwisem Natalia.